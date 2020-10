ORICO Backuper, una nuovissima soluzione per il backup dei dati del telefono

ORICO, una società di accessori per computer di proprietà di Yuanchuang, lancerà un nuovissimo cellulare che prenderà il nome di Backuper, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di backup dei dati del telefono di molti utenti.

ORICO prevede di lanciare il suo primo backuper su Kickstarter, al prezzo di 25,6 dollari (circa 21,50 euro) per i sostenitori del sito web di finanziamento collettivo. Non appena ci saranno adesioni alla campagna, ORICO inizierà la spedizione per garantire ai sostenitori di provare subito il backuper.

Con il rapido sviluppo della tecnologia dell’informazione, la quantità di dati sul nostro cellulare aumenta vertiginosamente di giorno in giorno. Attualmente sono molti i dispositivi che consentono di utilizzare una memoria molto ampia, che può arrivare anche fino a 128 GB. Eppure, per molti utenti non è ancora sufficiente.

Proprio a causa delle sempre maggiori esigenze in termini di backup dei dati, ORICO ha lanciato questo prodotto che può eseguire automaticamente il backup dai dispositivi mobili. L’ispirazione per il design esterno di Backuper viene dalla custodia del disco rigido trasparente di ORICO, che è realizzata con materiali per PC completamente trasparenti e può vedere direttamente lo stato del funzionamento all’interno del prodotto. La superficie è dipinta di blu, ricca di elementi del marchio ORICO.

Backuper si concentra sulla funzione di backup dei dati, ed è progettato per essere portatile e compatto, comodo da trasportare per gli utenti e poco ingombrante. Dopo che il backuper è stato collegato al telefono cellulare, il prodotto eseguirà automaticamente il backup dei dati nel giro di 10 secondi.

Backuper supporta documenti di backup, musica, video, foto e vari tipi di dati. Gli utenti possono gestire i file interessati dal backup tramite l’App di backup. Backuper, nell’eseguire questa operazione, terrà conto anche della diversità dei tipi di file sul telefono cellulare.

ORICO afferma che la scelta di seguire la strada di Kickstarter non deriva da un bisogno di finanziamenti, ma piuttosto dall’intenzione di “tastare” il terreno, per capire se il prodotto realizzato fosse davvero motivo di interesse nei consumatori. ORICO raccoglierà feedback durante la campagna, che saranno utili per ottimizzare e innovare continuamente la linea di prodotti di backup.