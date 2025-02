Optoma Photon Go: il nuovo proiettore portatile sbarca in Italia

Optoma ha recentemente lanciato in Italia il suo nuovo proiettore Photon Go, un dispositivo dalle caratteristiche intriganti che promette di soddisfare le esigenze di tutti coloro che cercano una soluzione portatile senza compromettere le prestazioni. Con un mercato dei proiettori in continua espansione, questo modello si distingue per la sua versatilità e per l'attenzione rivolta all'utente finale. Scopriamo nel dettaglio cosa offre questo innovativo proiettore e quali sono i suoi principali punti di forza.

Un dispositivo progettato per la portabilità

Il nuovo Optoma Photon Go si presenta come una soluzione ideale per chi desidera un proiettore da utilizzare in movimento. Questo modello, infatti, è pensato per essere estremamente portabile, permettendo di godere delle sue funzionalità anche in contesti variabili e poco ottimali. Le specifiche tecniche parlano chiaro: la tecnologia DLP garantisce una risoluzione Full HD , accompagnata da una luminosità di 650 ISO e una potenza massima di 1200HK, con un contrasto sorprendente pari a 2.500.000:1.

Tutte queste caratteristiche permettono di proiettare immagini di qualità su schermi che variano da 60" a 100", con proporzioni native di 16:9 e supporto anche per 4:3. La velocità di scansione orizzontale va da 15 kHz a 135 kHz, mentre quella verticale è compresa tra 24 e 60Hz. Infine, garantisce uniformità dell'immagine del 90%, assicurando un'esperienza visiva prima di tutto piacevole e coinvolgente.

Tecnologie avanzate per un'ottima performance

Una delle caratteristiche più rilevanti del Optoma Photon Go è la sorgente luminosa RGB Laser, la quale garantisce una durata che arriva fino a 20.000 ore. Questo non solo incrementa la longevità del dispositivo, ma riduce anche la necessità di manutenzione e sostituzione delle lampade. La sua ottica ultra short throw con rapporto di proiezione di 0,18:1 consente di posizionarlo a distanze minime dalla superficie di proiezione: bastano infatti soli 25 cm per ottenere un’immagine di ben 100 pollici.

Un'altra innovazione importante è rappresentata dalla tecnologia Time-of-Flight , che fornisce la correzione automatica della distorsione trapezoidale e assicura una messa a fuoco sempre precisa. Questo rende il proiettore particolarmente facile da utilizzare in spazi ristretti, permettendo a chiunque di proiettare agilmente immagini di alta qualità.

Connettività e versatilità d'uso

Il Optoma Photon Go sa adattarsi alle diverse necessità dell'utente grazie a un'ampia gamma di opzioni di connettività. Offre ingressi tra cui 1 x USB-C, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A 1A e un’uscita SPDIF, permettendo così una connessione semplice con dispositivi come computer e streaming. Inoltre, è compatibile con diverse risoluzioni video, quali VGA, SVGA, XGA, 720p, 1080p e persino UHD.

Ma le sorprese non finiscono qui: il proiettore è dotato di Google TV, il che significa accesso a tutte le principali app di streaming, tra cui anche Netflix e YouTube. Non solo quindi un semplice proiettore, ma anche un sistema di intrattenimento completo che fa dell'Optoma Photon Go un dispositivo versatile e adatto a diverse occasioni.

Disponibilità e costi

Il nuovo proiettore Optoma Photon Go è atteso in Italia a partire dal mese di aprile 2025, con un prezzo di vendita fissato a € 999,00. Pur essendo già possibile prenotarlo attraverso il sito ufficiale dell’azienda, l'interesse per questo prodotto è già significativo da parte degli appassionati di tecnologia e intrattenimento. Per ulteriori dettagli, gli acquirenti possono visitare la pagina ufficiale dell'Optoma e trovare tutte le informazioni necessarie per l'acquisto.

Un futuro luminoso per l'intrattenimento portatile

Con il suo mix di portabilità, prestazioni elevate e connettività avanzata, l'Optoma Photon Go si posiziona come un'opzione interessante nel mercato dei proiettori portatili. In un'epoca in cui il bisogno di flessibilità e comodità è sempre più sentito, questo dispositivo potrebbe diventare un alleato prezioso per chiunque desideri godere di un'esperienza visiva di alta qualità ovunque ci si trovi.