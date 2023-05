OPPO Watch Free, che sconto su Amazon: risparmi il 50%!

Con il ritorno delle belle giornate e del caldo molte persone ricominciano a svolgere attività fisica con maggiore frequenza. Quando si decide di fare una bella corsetta o magari di concedersi una pedalata su qualche pista ciclabile o per qualche sentiero può tornare molto utile indossare uno dei migliori wearable sul mercato, che consente di avere sempre sotto controllo i parametri vitali e di avere un report dettagliato sulla sessione di allenamento.

Tra i tanti prodotti molto ricercati dagli utenti c’è sicuramente l’OPPO Watch Free, un dispositivo arrivato nel mercato italiano all’inizio dello scorso anno (in Cina era già sbarcato a settembre 2021, ndr). L’orologio smart può contare su ottime caratteristiche tecniche, anche se l’azienda cinese ha voluto puntare soprattutto su un pubblico più giovanile.

La bella notizia è che OPPO Watch Free è in vendita in queste ore su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Invece dei 99,99 euro del prezzo di listino, infatti, il wearable viene proposto a 49,99 euro, con un risparmio del 50%. Inoltre non si passa per i rivenditori, dato che il prodotto viene venduto direttamente da Amazon.

L’OPPO Watch Free si presenta con un display AMOLED HD da 1,64 pollici con risoluzione 456 x 280 pixel, oltre ad un’autonomia fino a 14 giorni, un’impermeabilità fino a 50 metri e tutti i sensori principali: pensiamo ad esempio a quello che consente di rilevare la frequenza cardiaca ma anche al sensore che monitora la saturazione dell’ossigeno nel sangue, fino ad arrivare alla funzione OSleep che individua gli eventuali disturbi del sonno. Per gli allenamenti, infine, sono oltre 100 le modalità preimpostate da Oppo