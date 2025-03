Oppo svela il Future: in arrivo il Find X8 Ultra e le sue varianti a breve

Oppo è pronta a lanciare una serie di nuovi smartphone sul mercato, in particolare il Find X8 Ultra, che sarà presentato il mese prossimo. Insieme a questo dispositivo, verranno annunciati anche il Find X8S e il Find X8S+, noti per le loro specifiche tecniche all'avanguardia e prestazioni elevate. Negli ultimi giorni, l'interesse per questi modelli è aumentato, grazie ai rumors e alle anticipazioni che circolano online.

Le caratteristiche del Find X8S

Il Find X8S, precedentemente conosciuto come Find X8 Mini, si presenta con uno schermo da 6,3 pollici. La modifica del nome è stata strategicamente pensata per preparare il pubblico in vista delle nuove dimensioni schermo che caratterizzeranno il futuro Find X9, il quale avrà uno schermo più compatto rispetto ai suoi predecessori. Questo smartphone manterrà comunque specifiche elevate per non deludere i fan del marchio.

Secondo le nuove indiscrezioni, il Find X8S sarà dotato di una batteria da oltre 5.700 mAh, garantendo ampia autonomia. La sua cornice sarà sottilissima, con un bordo inferiore di appena 1,38mm, mentre lo spessore del dispositivo non supererà i 7mm, per un design elegante e maneggevole. Il dispositivo supporterà una ricarica cablata da 80W, promettendo tempi di ricarica minimi, mentre il supporto per la ricarica wireless e la protezione contro acqua e polvere lo renderanno un dispositivo versatile per tutti gli usi.

Il Find X8S+ e le sue funzioni avanzate

Il Find X8S+ si posiziona leggermente più in alto in termini di dimensioni e caratteristiche. Con uno schermo da 6,6 pollici, offre un'esperienza visiva più ampia rispetto al suo equivalente minore. Entrambi i modelli, X8S e X8S+, utilizzeranno il processore MediaTek Dimensity 9400+, la cui ufficializzazione è prevista per l'11 aprile. Questa chipset è progettata per offrire performance superiori, ottimizzando l'uso della batteria e garantendo esperienze di gioco e multimediali fluide.

In aggiunta, il Find X8S+ seguirà il trend adottato da molti smartphone di fascia alta e includerà un sistema di fotocamere avanzato, probabilmente con una lente periscopica teleobiettivo, utilizzata per catturare immagini di qualità anche a distanza. Nuove informazioni suggeriscono che il Find X8S+ potrebbe avere un'architettura simile a quella del Find X8S, ma con miglioramenti nei dettagli e nelle funzionalità.

Il dispositivo di punta: il Find X8 Ultra

Il Find X8 Ultra rappresenta il top della gamma Oppo ed è stato già confermato con caratteristiche impressionanti. Lo schermo avrà una risoluzione "2K" e cornici simmetriche ultra-sottili su ogni lato, migliorando l'estetica e l'esperienza visiva generale. È previsto anche un lettore di impronte digitali ad ultrasuoni, che renderà il dispositivo ancora più sicuro e facile da usare.

Sotto il profilo della fotografia, l'Ultra beneficerà di due telecamere periscopiche, con zoom 3x e 6x, permettendo di scattare foto dettagliate da lontano. Il design include una finitura in pelle sintetica per un aspetto premium, una batteria da oltre 6.000 mAh per garantire lunga durata, e un motore di vibrazione personalizzato, pensato per un feedback tattile migliore durante l'uso.

Con l'arrivo di questi smartphone, Oppo punta a riconfermare il proprio ruolo di protagonista nel competitivo mercato della tecnologia mobile. La strategia di differenziare i modelli in base a schermo e prestazioni sembra essere vincente, attirando l'attenzione di una clientela sempre più esigente.