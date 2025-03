OPPO rivoluziona l'intelligenza artificiale al Mobile World Congress 2025: ecco le novità

In occasione del Mobile World Congress 2025 a Barcellona, OPPO ha rivelato una strategia audace per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Con l'intento di offrire un'esperienza utente mai vista prima, l'azienda sta puntando su un futuro dove la tecnologia AI non è solo una funzionalità, ma parte integrante del design e delle prestazioni degli smartphone.

Il ruolo centrale dell'esperienza utente

Billy Zhang, Presidente del Marketing, Vendite e Servizi Overseas di OPPO, ha messo in evidenza l'importanza cruciale dell'esperienza utente nel contesto dell'intelligenza artificiale. Secondo Zhang, “l'esperienza utente è l'unica cosa che conta davvero quando si parla di AI." Questa dichiarazione non solo evidenzia la scelta strategica di OPPO, ma anche un cambiamento di paradigma nel modo in cui l'AI viene percepita e utilizzata sugli smartphone.

Zhang chiarisce inoltre che gli smartphone non devono essere visti solamente come strumenti per l'AI, ma piuttosto come i veicoli che rendono possibili esperienze straordinarie e personalizzate per gli utenti. Questo approccio rappresenta la volontà di OPPO di non relegare l'intelligenza artificiale a una semplice funzione addizionale, ma di farne uno dei cardini della proposta di valore dei propri dispositivi.

Collaborazione strategica con Google

Un elemento chiave della strategia di OPPO è la sinergia con Google. L'azienda sta infatti integrando il potenziale dell'AI di Google all'interno dei suoi smartphone, mirato a migliorare l'interazione tra Google Gemini e le applicazioni native come Note, Calendario e Orologio di OPPO. Questa partnership già esistente si sta ampliando con l'introduzione di Gemini 2.0, la più recente evoluzione del modello linguistico di Google.

La collaborazione si prefigge di portare l'innovazione a un nuovo livello, offrendo un'integrazione più profonda e performante. Con il supporto di Gemini 1.5 Pro e Flash già in atto, OPPO cerca di garantire un’ottimizzazione nell'uso delle app e nella fruizione dei contenuti, elevando così la user experience.

Sicurezza e privacy: una priorità

Essendo la sicurezza e la privacy degli utenti fondamentali per OPPO, l'azienda ha introdotto il Private Computing Cloud , che si regge sulla tecnologia di Confidential Computing di Google Cloud. Questa implementazione mira a garantire che i dati degli utenti siano al massimo della protezione, integrando funzionalità come AI Recording Summary, AI Search, AI Studio e AI Call Summary.

Matt Waldbusser, Managing Director for Global Solution and Consumer AI di Google Cloud, ha espresso entusiasmo per la cooperazione tra le due aziende. Con questa sinergia, le potenzialità per ridefinire l'esperienza mobile dell'AI sono immense, fondendo la potenza delle tecnologie di Google con l'eccellenza di OPPO in termini di hardware e software.

L'ecosistema AI di OPPO: innovazione a 360 gradi

OPPO si sta muovendo in modo strategico per coprire l'intero ecosistema dell'AI, ponendo l'accento su tre aree chiave: AI Productivity, AI Creativity e AI Imaging. La prima mira a incrementare l'efficienza e la produttività degli utenti; la seconda punta a sbloccare nuove possibilità creative; infine, la terza enfatizza l'innovazione nelle capacità fotografiche degli smartphone.

Con una collaborazione attiva con MediaTek, OPPO lavora per ottimizzare i propri chip al fine di garantire un'elaborazione AI in tempo reale e di alta efficienza. Will Chen, Deputy General Manager del Wireless Business Group di MediaTek, ha evidenziato le potenzialità illimitate di questa partnership. Tale sinergia potrebbe cambiare radicalmente la fotografia smartphone e il mondo dei videogiochi.

Tecnologie all'avanguardia come LoRA, Parallel Decoding Solution e MoE migliorano ulteriormente le prestazioni delle funzionalità AI, mentre un sistema di protezione dei dati robusto viene sviluppato per garantire la sicurezza informatica.

Aggiornamenti e funzionalità future

OPPO si impegna a rilasciare aggiornamenti mensili per l’AI, introducendo in modo costante nuove funzionalità e miglioramenti. L’obiettivo dell’azienda è di portare l’intelligenza artificiale generativa a ben 100 milioni di utenti entro la fine del 2025, raddoppiando così l’obiettivo iniziale di 50 milioni fissato per l’anno precedente.

Tra le novità previste si trovano l’AI Call Translator, capace di tradurre conversazioni in tempo reale, e l’AI VoiceScribe, che offre servizi di sintesi vocale multifunzionali. L'integrazione delle applicazioni OPPO con Google Gemini è attesa a breve sui dispositivi OPPO Find N5, suggerendo una continua evoluzione nell'interazione degli utenti con la tecnologia AI.