Oppo Reno 4, la variante internazionale (con il 4G) lanciata in Thailandia: presto anche da noi?

La variante 4G globale di Oppo Reno 4 è stata lanciata in Thailandia, senza indiscrezioni nei giorni scorsi che suggerissero una “release” imminente. Come ricorderanno i lettori di OutofBit, la variante 5G del telefono di Oppo era stata presentata in Cina all’inizio di giugno.

Rispetto alla versione lanciata in Cina, questa variante internazionale presenta alcune modifiche, pur restando nella fascia media. Attualmente è in fase di pre-ordine in Thailandia e sarà in vendita a partire da mercoledì 5 agosto: nei prossimi giorni Oppo dovrebbe comunicare anche tutti i dettagli relativi alla disponibilità del prodotto negli altri mercati, compresi quelli europei.

Oppo Reno 4 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColorOS 7.2. Il device è dotato di un display AMOLED Full HD da 6,4 pollici ed è alimentato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G, che si differenzia rispetto al SoC Snapdragon 765G che abbiamo invece visto sull’Oppo Reno 4 5G. La variante globale include 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, Oppo Reno 4 presenta quattro fotocamere sul retro, tra cui un sensore primario da 48 megapixel accompagnato da un secondo sensore da 8 megapixel, un terzo sensore da 2 megapixel e infine una quarta fotocamera da 2 megapixel. Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 32 megapixel e anche un sensore secondario, anche se su questa ulteriore cam non sono ancora emersi dettagli specifici.

Le opzioni di connettività su Oppo Reno 4 includono Wi-Fi, Bluetooth, 4G e una porta USB Type-C di ricarica. Lo smartphone viene fornito con una batteria da 4.015 mAh con supporto per VOOC Flash Charge 4.0 (30W). I sensori di bordo includono sensore di prossimità, sensore di luce, sensore di accelerazione, sensore magnetico, giroscopio e un sensore di impronte digitali.

L’Oppo Reno 4 viene lanciato in Thailandia al prezzo di 11.900 baht thailandesi (circa 324 euro) ed è disponibile in una singola configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e in due opzioni di colore, ovvero Glacial Blue e Space Black.

