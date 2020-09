Oppo Reno 4 SE, l’azienda cinese presenta il nuovo smartphone con display da 6,43” e Dimensity 720

Oppo ha appena lanciato in Cina un nuovo componente della famiglia di telefoni Oppo Reno 4. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda ha ufficializzato il Reno 4 SE, che va quindi ad unirsi a Oppo Reno 4, Reno 4 Pro e Reno 4 Pro Artist Limited Edition. L’ultimo prodotto viene lanciato in due configurazioni di RAM e archiviazione e tre opzioni di colore. Come riportato da diverse testate, lo smartphone sarà in vendita in Cina entro questa settimana: al momento non sappiamo se lo vedremo anche qui da noi, anche se la probabilità sembra piuttosto alta.

Venendo alle specifiche tecniche, Oppo Reno 4 SE – che funziona con Android 10 come sistema operativo, ndr – è dotato di un display AMOLED full-HD + da 6,43 pollici (1.080×2.400 pixel) con rapporto schermo / corpo del 90,8%, densità di pixel 409ppi e 600 nit di luminosità massima. Il display ha inoltre una frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz. Oppo Reno 4 SE è alimentato con un processore MediaTek Dimensity 720 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4x e due opzioni di archiviazione UFS 2.0 (una da 128 e l’altra da 256 GB) senza possibilità di espansione.

Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro dell’Oppo Reno 4 SE troviamo tre fotocamere. La configurazione si caratterizza per la presenza di un sensore primario da 48 megapixel con un obiettivo f / 1.7, un secondo sensore da 8 megapixel con un obiettivo ultra grandangolare f / 2.2 e una terza cam da 2 megapixel con obiettivo macro f / 2.4. Sul davanti, invece, Oppo ha posizionato un sensore da 32 megapixel con un obiettivo f / 2.4.

Le opzioni di connettività su Oppo Reno 4 SE includono supporto 5G, 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS / A-GPS, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica. Inoltre, il nuovo smartphone dell’azienda cinese risulta equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

L’Oppo Reno 4 SE viene lanciato in Cina al prezzo di 2.499 Yuan (312 euro circa) per la variante da 8 GB + 128 GB, mentre la variante da 8 GB + 256 GB costa 300 Yuan in più (circa 350 euro). Il telefono sarà disponibile in tre opzioni di colore, ovvero Super Flash Black, Super Flash Blue e Super Flash White: le vendite del device prenderanno il via il 25 settembre.

Fonte Gadgets360