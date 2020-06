Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro sono ufficiali: specifiche notevoli per due “mid-range”

Oppo Reno 4 e Oppo Reno 4 Pro sono ufficiali. L’azienda ha appena lanciato entrambi i suoi nuovi dispositivi nel mercato cinese. Al momento la società non ha fatto sapere se i due prodotti verranno commercializzati anche in Europa: nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.

Ad un primo sguardo, sembra che la dicitura “fascia media” per Oppo Reno 4 e Oppo Reno 4 Pro stia fin troppo stretta ai due smartphone, dato che le specifiche tecniche appaiono di tutto rispetto.

Oppo Reno 4 funziona con ColorOS 7.2 basato su Android 10, e presenta un display AMOLED + HDOL da 6,4 pollici, con un doppio foro nella parte superiore sinistra dello schermo. Il telefono è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato ad un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Sul retro del nuovo smartphone di Oppo è presente una tripla fotocamera, con un sensore principale da 48 megapixel, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel e un sensore monocromatico da 2 megapixel. Sul davanti, invece, Oppo Reno 4 è dotato di una fotocamera da 32 megapixel e un sensore secondario da 2 megapixel che trovano posto nel doppio foro frontale.

Il device di Oppo ha una batteria da 4.020 mAh leggermente più grande, con supporto per ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W. Inoltre lo smartphone è dotato di un sensore di impronte digitali in-display e offre opzioni di connettività come Bluetooth, 5G, Wi-Fi e una porta USB di tipo C.

Anche Oppo Reno 4 Pro funziona con ColorOS 7.2 basato su Android 10. La variante “Pro” è dotata di un display Full HD + AMOLED da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il telefono è inoltre alimentato con lo stesso processoree Snapdragon 765G dell’Oppo Reno 4, abbinato ad un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione.

Oppo Reno 4 Pro, così come il modello “base”, ha una fotocamera principale da 48 megapixel sul retro, accompagnata ad una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel e una fotocamera con teleobiettivo da 13 megapixe

Davanti, l’Oppo Reno 4 Pro ha un unico foro con una fotocamera da 32 megapixel. Il telefono ha infine una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

Oppo Reno 4 Pro ha un prezzo di 3.799 CNY (circa 475 euro) per l’opzione di archiviazione 8GB + 128GB e 4.299 CNY (circa 537 euro) per l’opzione di archiviazione 12GB + 256GB. Oppo Reno 4, invece, viene venduto a 2.999 Yuan (circa 375 euro) per l’opzione di archiviazione 8 GB + 128 GB e 3.299 Yuan (circa 412 euro) per l’opzione di archiviazione 8 GB + 256 GB.

Fonte Gadgets360