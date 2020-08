Oppo Reno 4 Pro, ecco la Artist Limited Edition realizzata da James Jean: specifiche invariate

Oppo Reno 4 Pro è stato lanciato in un’edizione limitata in Cina. Si chiama Artist Limited Edition, ed è la nuova versione dell’ottimo telefono dell’azienda cinese creata in collaborazione con l’artista taiwanese-americano James Jean.

A prima vista si nota subito una speciale verniciatura artistica, incisa sul pannello posteriore, che esalta il telefono dal punto di vista estetico. Il telefono in edizione speciale è disponibile in un unico modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. A parte la RAM, tutte le altre specifiche dell’Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition sono simili alla sua variante 5G originale. Il telefono, come accennato, è disponibile per il momento solo in Cina: Oppo non ha fornito alcuna informazione ufficiale riguardo ad un eventuale lancio internazionale della Artist Limited Edition del suo Reno 4 Pro, ma provvederemo ad informarvi in caso di novità.

Come accennato, la differenza principale tra il normale Oppo Reno 4 Pro e l’Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition è il pannello posteriore decorato con arte incisa, che conferisce al prodotto un’estetica gradevole e accattivante. James Jean, l’artista che ha realizzato questo design, è famoso per le sue copertine per Marvel Comics e DC Comics, nonché per le locandine di alcuni film come La Forma dell’Acqua, Madre! e Blade Runner 2049.

Stando a quanto affermato da Gizmochina, il disegno del pannello posteriore raffigura il “Carnevale estivo dei sogni” e presenta creature mistiche, come gli unicorni. Il design è inciso sul vetro AG posteriore del telefono con un logo “SoleLuna” al centro. Anche il contenuto della confezione, come gli auricolari, la custodia e il caricabatterie SuperVOOC 2.0 da 65 W sono realizzati con lo stesso tema artistico.

Pochissime variazioni in termini di specifiche: a bordo dell’edizione limitata dell’Oppo Reno 4 Pro troviamo sempre un display AMOLED full HD + da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 765G con 12 GB di RAM (l’originale ne ha 8, ndr) e 256 GB di spazio di archiviazione integrato.

Confermata la tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel, uno sparatutto ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera con teleobiettivo da 13 megapixel, una fotocamera anteriore da 32 megapixel e la batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W. Il sistema operativo è sempre Android 10.

Il prezzo di partenza dell’Oppo Reno 4 Pro Artist Limited Edition in Cina è di 4.299 Yuan, pari a circa 522 euro.

Fonte Gadgets360