Oppo Reno 3 e Reno 3 Pro annunciati ufficialmente: supporto 5G e 4 cam sul retro

Quella di giovedì è stata davvero una grande giornata per Oppo. L’azienda cinese, che sta crescendo anno dopo anno, ha infatti presentato due nuovi telefoni della sua gamma Reno.

Si tratta di Oppo Reno 3 e Oppo Reno 3 Pro, che l’azienda ha ufficializzato nel corso di un evento che si è tenuto in Cina. Entrambi i telefoni sono dotati di supporto 5G dual-mode e hanno delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Per quanto riguarda i prezzi, Oppo Reno 3 viene venduto a 3.399 Yuan (circa 430 euro) nella variante da 8 GB + 128 GB, mentre il modello di fascia alta da 12 GB + 128 GB ha un prezzo un pò più alto: 3,699 Yuan, pari a circa 475 euro.

Il telefono sarà in vendita a partire dal 31 dicembre in Cina, ma al momento non si sa nulla sul suo eventuale lancio sui mercati internazionali. Oppo Reno 3 sarà disponibile in quattro opzioni di colore: Misty White, Moon Night Black, Sunrise Impression e Blue Starry Night.

Oppo Reno 3 Pro ha invece un prezzo di 3.999 Yuan (circa 510 euro) per il modello 8GB + 128GB, mentre la configurazione di fascia alta da 12GB + 256GB costa 4.499 Yuan (circa 577 euro). Il modello base del telefono sarà in vendita a partire dal 31 dicembre in Cina, mentre la variante di fascia alta sarà disponibile dal 10 gennaio in poi. Oppo Reno 3 Pro è disponibile nelle opzioni di colore Misty White, Moon Night Black, Sunrise Impression e Blue Starry Night.

Oppo Reno 3 Pro funziona con Android 10 come sistema operativo, ed è dotato di un display AMOLED curvo Full-HD + da 6,5 ​​pollici (1080 x 2400 pixel) con rapporto schermo-corpo del 93,4% e supporto HDR10 +. Lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato a 12 GB di RAM.

Sul retro, Oppo Reno 3 Pro è dotato di una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 48 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 116 gradi, una fotocamera teleobiettivo da 13 megapixel con supporto EIS e zoom ibrido 5x e una fotocamera monocromatica da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul davanti è invece presente una fotocamera da 32 megapixel. La variante “Pro” è infine equipaggiata con una batteria da 4.025 mAh con supporto VOOC Flash Charge 4.0.

L’Oppo Reno 3 è dotato di un display certificato TUV Rheinland da 6,4 pollici con “notch” a goccia ed è inoltre alimentato con un processore octa-core 7nm MediaTek Dimensity 1000L 5G, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM. Sul retro ci sono sempre 4 fotocamere, con un sensore principale da 64 megapixel. Entrambi i dispositivi sono dotati di un sensore di impronte digitali integrato nel display. Anche la batteria da 4.025 mAh – con supporto di ricarica rapida VOOC 4.0 – è la stessa della variante “Pro”.