Oppo Reno 3 Pro è ufficiale: tutte le specifiche e i prezzi del nuovo telefono

Oppo Reno 3 Pro è finalmente ufficiale. Il nuovo telefono dell’azienda è stato lanciato nelle scorse ore in India come versione ottimizzata del Reno 3 Pro, presentato in Cina alla fine dello scorso anno.

Il prezzo di Oppo Reno 3 Pro nel mercato indiano è stato fissato a 29.990 rupie (circa 370 euro) per la variante di archiviazione da 128 GB, mentre l’opzione con 256 GB di storage viene venduta a 32.990 rupie (405 euro circa). Entrambe le varianti sono disponibili nelle opzioni di colore Auroral Blue, Midnight Black e Sky White. Oppo inizierà a vendere il nuovo Reno 3 Pro nell’opzione di archiviazione da 128 GB in India a partire da venerdì 6 marzo, mentre la data di vendita della variante da 256 GB non è ancora stata rivelata.

Oppo Reno 3 Pro è dotato di alcune caratteristiche molto interessanti, come ad esempio una funzione Hyper Boost che garantisce prestazioni di “gaming” avanzate con la possibilità di rispondere rapidamente ai messaggi durante la riproduzione di giochi diversi. Il telefono ha anche funzioni incentrate sulla fotocamera, come una composizione multi-frame, la riduzione del rumore basata sull’intelligenza artificiale e una modalità selfie “Ultra Night”.

In termini di specifiche, Oppo Reno 3 Pro funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColorOS 7. Il display è un Super AMOLED Full HD da 6,7 ​​pollici (1080×2400) con proporzioni 20: 9 e rapporto schermo-corpo del 91,5%, oltre al “doppio foro”. Il processore è un MediaTek Helio P95 octa-core, abbinato a 8 GB di RAM e (come accennato) due opzioni di memoria interna.

Oppo Reno 3 Pro ha 4 fotocamere sul retro, con un sensore primario da 64 megapixel, uno secondario da 13 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore mono da 2 megapixel. Sul davanti lo smartphone si presenta con una doppia fotocamera, caratterizzata da un sensore primario da 44 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Lo smartphone è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali Hidden Fingerprint Unlock 3.0 e dispone di Dolby Atmos e supporto audio ad alta risoluzione. Inoltre, il telefono è equipaggiato con una batteria da 4.025 mAh che funziona con la tecnologia in bundle VOOC Flash Charge 4.0 da 30 W per fornire una ricarica rapida.

Al momento Oppo non ha parlato di lancio globale per questo nuovo smartphone, ma non è uno scenario da escludere.

Fonte Gadgets360