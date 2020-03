Oppo Reno 3 lanciato anche nella variante 4G: tutte le differenze con il modello 5G

Oppo Reno 3 è stato ufficialmente lanciato in una variante 4G. Il nuovo modello arriva sul mercato qualche mese dopo il debutto della variante 5G.

A differenza di quella variante, lanciata lo scorso mese di dicembre in due diverse configurazioni di RAM e archiviazione, il modello Oppo Reno 3 4G ha una versione singola con 128 GB di memoria integrata. Reno 3 supporta anche lo zoom ibrido 5x e lo zoom digitale 20x e viene anche precaricato con funzionalità come Ultra Steady Video 2.0, AI Beauty Video, Video Bokeh e Soloop.

Il prezzo della variante Oppo Reno 3 4G non è ancora stato rivelato. Tuttavia, è probabile che la spesa necessaria per acquistarlo sia inferiore rispetto alla sua controparte 5G, che partì da 3.399 Yuan (circa 438 euro) per la versione 8/128 GB e 3.699 Yuan (circa 476 euro) per la 12/128 GB. Il telefono è attualmente presente su uno dei siti Oppo nelle opzioni di colore Auroral Blue e Midnight Black.

La variante Oppo Reno 3 4G esegue Android 10 come sistema operativo, ovvero l’attuale versione del robottino verde, assieme ad una personalizzazione ColorOS 7. Lo smartphone si presenta con un display Full HD + da 6,4 pollici (1080×2400 pixel) con proporzioni 20: 9 e rapporto schermo-corpo del 90,8%.

Il telefono di Oppo è alimentato con un processore MediaTek Helio P90 (MT6779V), abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD (fino a 256 GB). Una bella differenza rispetto al Reno 3 5G, che funziona invece con un octa-core 7nm MediaTek Dimensity 1000L 5G, abbinato a 12 GB di RAM.

Sul retro del device troviamo 4 fotocamere, con un sensore primario da 48 megapixel, un sensore secondario da 13 megapixel con un teleobiettivo f / 2.4, un terzo sensore da 8 megapixel e infine un monocromatico da 2 megapixel con obiettivo f / 2.4.

Sul lato anteriore, invece, il modello Oppo Reno 3 4G ha un sensore della fotocamera da 44 megapixel. L’ultimo aspetto che vale la pena sottolineare è la batteria da 4.025 mAh, che garantisce una buona autonomia al nuovo prodotto dell’azienda cinese.

