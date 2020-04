Oppo lancerà domani un nuovo prodotto audio: è uno speaker?

Un teaser pubblicato “improvvisamente” che ha già scatenato l’enorme curiosità di tutti gli appassionati dei prodotti Oppo (e non solo). Tra 24 ore, infatti, l’azienda cinese lancerà un nuovo prodotto: nel teaser appare chiaramente la data del 7 aprile.

Nell’immagine ufficiale pubblicata sul social network cinese Weibo si vede un dispositivo circolare, con la data di domani: a prima vista sembra si tratti di uno speaker o di una custodia per un nuovo auricolare true wireless. Il nuovo prodotto sarà annunciato per il mercato cinese nella giornata di domani: per il lancio negli altri mercati internazionali è difficile fare previsioni, viste le problematiche causate dalla pandemia di coronavirus.

L’account che ha pubblicato l’immagine su Weibo è “Oppo Acoustics”, ed è pertanto probabile che si tratti di un teaser ufficiale del dipartimento audio di Oppo. Insieme all’immagine, il post riportava anche la frase “Le perle sono rotonde e di giada, e dentro c’è un universo”, che è la versione tradotta da Google del testo originale.

L’immagine, come detto, mostra una sfera circolare con cerchi concentrici attorno ad essa. In molti hanno visto un riferimento alle onde sonore, immaginando quindi che il nuovo prodotto di Oppo sia uno speaker. Tuttavia, gli esperti del settore non escludono che il prodotto che compare nell’immagine sia in realtà una custodia per un nuovo paio di auricolari true wireless.

Oppo ha ufficializzato di recente gli auricolari true wireless Enco Free, dotati di una custodia simile ad AirPods. Molti utenti che hanno commentato il post su Weibo hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi delle Oppo Enco W31, gli auricolari annunciati al momento del lancio delle Enco Free con supporto all’assistente vocale Breeno. Il prezzo potrebbe quindi essere lo stesso, ovvero 4.499 rupie indiane (circa 55 euro al cambio).

