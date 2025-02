OPPO presenta le nuove cuffie Enco Buds3 Pro: specifiche e prestazioni da non perdere

Il recente evento tenutosi a Milano ha visto OPPO svelare al pubblico una serie di nuovi dispositivi, tra cui gli smartphone della linea OPPO Reno13, lo smartwatch OPPO Watch X2 e le bellissime cuffie true wireless OPPO Enco Buds3 Pro. Queste ultime, in particolare, si distinguono per un ottimo rapporto qualità/prezzo e specifiche tecniche che promettono di soddisfare gli utenti più esigenti, pur avendo rinunciato alla cancellazione attiva del rumore .

Un design pensato per il comfort

Le cuffie OPPO Enco Buds3 Pro sono ufficialmente state lanciate e rappresentano l’ultima proposta della casa cinese nel settore degli auricolari wireless. Il design delle cuffie è concepito per garantire il massimo comfort durante l'uso. Ogni cuffia pesa solo 4,3 grammi, rendendole leggere e adatte per un utilizzo prolungato. La forma ergonomica, completata da un cappuccio a forma di “ombrello”, permette un'adattabilità perfetta a tutte le orecchie, offrendo un’esperienza di ascolto comoda e sicura.

La funzionalità touch integrata nello stelo delle cuffie consente di gestire comodamente il volume e le chiamate, nonché di controllare la musica con semplici tocchi. Le cuffie vantano anche la certificazione IP55, che le rende resistenti a polvere e sudore. Questa caratteristica le rende ideali per chi pratica sport o si trova frequentemente a contatto con condizioni climatiche variabili. Con un design tanto versatile, le OPPO Enco Buds3 Pro si adattano perfettamente a diverse attività quotidiane o a sessioni di allenamento.

Qualità audio senza compromessi

La qualità dell’audio è uno degli aspetti chiave delle OPPO Enco Buds3 Pro. Equipaggiate con driver da 12,4 mm, superiori rispetto agli standard di mercato, le cuffie promettono un suono ricco e profondo. Grazie a una superficie vibrante aumentata del 37%, l’esperienza di ascolto si traduce in una migliore resa dei bassi e in una gamma dinamica più ampia. Ogni driver è rivestito in titanio, una scelta che favorisce la rigidità e garantisce acuti incisivi e precisi. Inoltre, l'uso di un magnete in neodimio N52 aiuta a incrementare l'efficienza sonora, permettendo un suono di alta qualità anche in volume elevato.

Un altro punto di forza delle cuffie è l’equalizzatore Enco Master, che offre tre preset di ascolto: Original, Bass Boost e Clear Vocals. Gli utenti possono anche personalizzare il suono grazie a un equalizzatore a sei bande, adattandolo alle diverse preferenze musicali. Nonostante la mancanza di ANC, gli audiofili possono comunque godere di un suono coinvolgente e chiaro, adatto per l'enjoyment di vari generi musicali, grazie alle funzionalità avanzate di queste cuffie.

Connettività e facilità d'uso

Per quanto riguarda la connettività, le OPPO Enco Buds3 Pro sono dotate di Bluetooth 5.4, il che assicura una connessione stabile e a bassa latenza, con solo 47 ms di ritardo. Questo standard rende le cuffie particolarmente adatte per una fruizione multimediale che richiede sincronizzazione audio-video. La funzionalità di Dual Connection permette di collegare contemporaneamente le cuffie a due dispositivi differenti; per esempio, è possibile passare da uno smartphone a un computer senza dover scollegare e ricollegare.

In aggiunta, l’ecosistema Android beneficia della tecnologia Google Fast Pair, che semplifica notevolmente l’accoppiamento delle cuffie all’accensione. Basta estrarle dalla custodia per avviare il processo di connessione, riducendo al minimo la complessità dell'uso quotidiano. Questo aspetto rappresenta un valore aggiunto per chi è in movimento e desidera una soluzione pratica e veloce.

Prestazioni della batteria e ricarica rapida

La durata della batteria è senza dubbio uno dei punti forti delle OPPO Enco Buds3 Pro. Offrono un’autonomia di ben 54 ore di riproduzione musicale combinando il funzionamento delle cuffie con la custodia di ricarica. Utilizzando solo le cuffie, gli utenti possono godere di 12 ore di ascolto continuo, mentre per quanto riguarda le chiamate, l’autonomia totale è di 30 ore, di cui 7 ore sono garantite dalle cuffie stesse.

OPPO ha implementato la tecnologia Super Fast Charging nella custodia, che consente una ricarica rapida tramite porta USB-C. Basta un tempo di ricarica di soli 10 minuti per ottenere 4 ore di ulteriore autonomia nella riproduzione musicale. Questa caratteristica rende le Enco Buds3 Pro ideali per gli utenti in movimento, ansiosi di sfruttare appieno la tecnologia senza preoccuparsi di scaricare la batteria nei momenti cruciali. Infine, la certificazione TÜV Rheinland per la salute della batteria dimostra l'affidabilità della tecnologia Hyper Durable Battery, la quale assicura che anche dopo 1.000 cicli di ricarica, le cuffie mantengano un’ottima capacità, arrivando all’80% della loro potenza originale.

Prezzo e disponibilità sul mercato

Le cuffie OPPO Enco Buds3 Pro saranno disponibili per l'acquisto in Italia nei prossimi giorni, attraverso l’OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica di consumo. Saranno proposte in due eleganti colorazioni: Graphite Grey e Glaze White, ad un prezzo consigliato di 49,99 euro. Con specifiche tecniche di elevato livello, un design comfortevole e l’eccellente autonomia della batteria, le OPPO Enco Buds3 Pro promettono di collocarsi con successo nel competitivo panorama delle cuffie true wireless.