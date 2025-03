OPPO presenta due smartphone Android di fascia media: A5 e A5 Vitality Edition

Il mercato degli smartphone si arricchisce con i nuovi modelli presentati da OPPO: A5 e A5 Vitality Edition. Questi dispositivi, lanciati in Cina, offrono specifiche interessanti ad un prezzo competitivo, attirando l’attenzione degli utenti in cerca di soluzioni di fascia media. Scopriamo insieme le caratteristiche distintive di entrambi i modelli e le loro varie opzioni.

Caratteristiche generali di OPPO A5 e A5 Vitality Edition

La principale differenza fra OPPO A5 e OPPO A5 Vitality Edition risiede nelle specifiche tecniche di ognuno. Il modello base, OPPO A5, si distingue per un display AMOLED di maggiore dimensione, con una risoluzione più elevata e un sistema di lettore d’impronte integrato. Un altro aspetto significativo è il processore; il primo monta un SoC Qualcomm, mentre il Vitality Edition utilizza una soluzione MediaTek, il che influisce sulle prestazioni generali. Entrambi i modelli presentano un’ottima batteria, con capacità elevate.

Per quanto riguarda l’OPPO A5, il dispositivo vanta un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+. La fluidità è garantita da un refresh rate che può arrivare fino a 120 Hz. Il cuore pulsante è dato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1, fornito di 8 o 12 GB di RAM, con opzioni di memoria interna di 128, 256 o 512 GB. La potenza della batteria è notevole: 6500 mAh, con un supporto per la ricarica rapida SUPERVOOC, che offre una potenza di 45 W.

Al contrario, l’OPPO A5 Vitality Edition si presenta con uno schermo LCD da 6,67 pollici, con risoluzione HD+ e con delle specifiche simili nel refresh rate. Le performance sono affidate al SoC MediaTek Dimensity 6300 abbinato a 8 o 12 GB di RAM, disponibile in tagli di memoria di 256 o 512 GB. La batteria è comunque ampia, seppur leggermente inferiore a quella del A5, con un valore di 5640 mAh, sempre supportando la ricarica rapida da 45 W.

Dettagli delle fotocamere e specifiche tecniche

Entrambi i modelli di OPPO sono attrezzati con un sistema fotografico simile. La sezione posteriore propone una doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 MP e un sensore secondario monocromatico da 2 MP. La qualità delle fotografie è supportata dal flash LED integrato, mentre sul fronte è presente una fotocamera da 8 MP, dotata di un obiettivo discreto che si integra perfettamente nel display.

Per quanto riguarda le ulteriori specifiche tecnologiche, l’OPPO A5 include un lettore di impronte digitali incorporato nello schermo e possiede diverse funzionalità di connettività. Supporta le reti 5G dual SIM, VoLTE, e offre una gamma completa di opzioni come Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, e GPS. Non mancano le certificazioni IP66, IP68, e IP69, garantendo protezione da acqua e polvere. Le dimensioni di questo modello sono di 161,57 x 74,47 x 7,65 mm, con un peso che varia tra 185 e 189 grammi.

Dall’altro lato, l’OPPO A5 Vitality Edition mantiene alcune di queste stesse specifiche, come la doppia fotocamera e le opzioni di connettività. Le differenze principali risiedono nel processore, nella tecnologia del display, e nella capacità della batteria. Questo dispositivo presenta dimensioni di 164,82 x 75,53 x 7,76 mm, con un peso compreso tra 194 e 196 grammi.

Prezzi e disponibilità in Cina

OPPO A5 e A5 Vitality Edition sono già disponibili per il preordine in Cina, con la data di vendita ufficiale fissata per il 21 marzo 2025. I prezzi consigliati per il mercato cinese sono competitivi: l’OPPO A5 partirà da 1299 yuan, che corrispondono a circa 165 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per i modelli con maggiore capacità, i prezzi si attestano a 1499 yuan per 8-256 GB, 1799 yuan per 12-256 GB, e 1999 yuan per la variante da 12-512 GB.

L’OPPO A5 Vitality Edition, invece, è previsto a partire da 1199 yuan, corrispondenti a circa 152 euro per la versione da 8-256 GB. Altri modelli con più memoria verranno venduti a 1399 yuan per 12-256 GB e a 1599 yuan per quella da 12-512 GB.

Per ora, non ci sono notizie riguardo a una potenziale espansione della disponibilità globale di questi nuovi modelli, ma eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati.