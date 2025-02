Oppo lancia la serie Reno13 in Europa: smartphone e accessori a prezzi competitivi

Oppo ha ufficialmente presentato la serie Reno13 sul mercato europeo, rivelando dettagli sui quattro nuovi smartphone e accessori come gli auricolari Enco Buds3 Pro, Enco Air4 e l'orologio Watch X2. Questa mossa segna un'importante espansione della linea Reno e preannuncia un'offerta ricca di innovazioni tecnologiche e design accattivante, attesa con entusiasmo da utenti e appassionati del settore.

Oppo Reno13 Pro e Reno13: conoscendo i modelli di punta

Il Reno13 Pro si distingue come il gioiello di casa Oppo. Disponibile nelle eleganti colorazioni Grigio Grafite e Viola Prugna, questo smartphone si presenta come una proposta premium. Il prezzo per la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è fissato a 800 euro. Tuttavia, Oppo non si è fermata al semplice lancio del dispositivo: per incentivare l’acquisto, l'azienda offre in omaggio un Oppo Watch X2 e un caricabatterie 80W SuperVOOC, rendendo l’offerta ancor più appetibile.

Accanto al Pro, il Reno13 standard offre una scelta di colorazioni dal fascino contemporaneo, Blu Luminoso e Bianco Plume. La variante con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria costerà 550 euro, e include anch'essa un caricabatterie 80W insieme a delle cuffie TWS Enco X3i di colore blu elettrico, aggiungendo valore al pacchetto di acquisto.

L'affordable Reno13 FS e Reno13 F: nuove opzioni per gli utenti

Oppo non dimentica di pensare anche a coloro che cercano alternative più accessibili. La versione Reno13 FS, dotata di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria, è proposta a 450 euro con un'ampia gamma di colorazioni disponibili, tra cui Grigio Grafite e Blu Luminoso. La confezione comprende degli auricolari Enco Air4 Pro, un caricabatterie da 45W, e un abbonamento a Oppo Care Plus, offrendo così un pacchetto completo per i consumatori.

Infine, il Reno13 F, disponibile con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è accessibile a 380 euro. Questa versione mantiene la stessa confezione di acquisto, design e finiture, confermando il posizionamento strategico di Oppo nel segmento dei dispositivi mobile di fascia media.

Accessori di ultima generazione: Watch X2 e auricolari Enco

In aggiunta alla nuova gamma di smartphone, Oppo ha introdotto anche l'Oppo Watch X2, un dispositivo ritoccato che ricalca il design del OnePlus Watch 3. Questo smartwatch è disponibile al prezzo di 400 euro, integrando funzionalità smart pensate per un pubblico interessato a tecnologia e benessere.

Per quanto riguarda gli auricolari, gli Enco Air4 si propongono a 60 euro, mentre i nuovi Buds3 Pro sono stati presentati sul palco a un prezzo di 50 euro. Questi accessori sono progettati per garantire un'esperienza audio di alta qualità, combinando funzionalità e stile.

Con questa mossa sul mercato europeo, Oppo continua a dimostrare il proprio impegno nell'offrire soluzioni innovative e accessibili, delineando un chiaro percorso per consolidare la propria posizione nel settore della tecnologia mobile.