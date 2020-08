Oppo ufficializza il K7 5G, il nuovo “mid-range” con Snapdragon 765G e 4 cam sul retro

Oppo ha lanciato in Cina un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del K7 5G, il primo telefono della serie K dell’azienda cinese a supportare la rete di ultima generazione. Il dispositivo è di fatto il successore dell’Oppo K5 lanciato nell’ottobre dello scorso anno.

Come emerge nell’elenco comparso su vari rivenditori come Suning, TMall e JD.com, l’Oppo K7 5G è un prodotto dual-SIM (Nano) che funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColorOS 7.1. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED Full HD + da 6,4 pollici (1.080×2.400 pixel) con una densità di 408ppi pixel, ed è inoltre alimentato con un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato ad una GPU 620 Adreno, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, senza supporto per l’espansione.

Sul retro dell’Oppo K7 5G sono state posizionate dalla società asiatica ben quattro fotocamere, tra cui un sensore da 48 megapixel con obiettivo f / 1.7, un sensore da 8 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel. Sul davanti, invece, troviamo una fotocamera da 32 megapixel con apertura f / 2.0, che trova posto nel “notch” frontale.

Le opzioni di connettività, oltre al già citato 5G, includono Wi-Fi, 4G-LTE, NFC, GPS, jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica. Il nuovo prodotto di Oppo è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.025 mAh che supporta una ricarica rapida da 30 W. I sensori a bordo includono un sensore di gravità, un sensore di luce ambientale, un sensore di prossimità e un sensore di impronte digitali.

Oppo K7 55 viene lanciato al prezzo di 1.999 Yuan (circa 243 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB, mentre la variante da 8 GB + 256 GB ha un prezzo di 2.299 Yuan (circa 279 euro). Le opzioni di colore dovrebbero essere Flowing Cloud, Flow Flame, Sea Night, Mystery Black e Perak Lemon. La vendita in Cina dovrebbe cominciare l’11 agosto: al momento, Oppo non ha condiviso alcuna informazione sulla disponibilità internazionale di questo nuovo smartphone.

Fonte Gadgets360