Oppo Find X8 Ultra: il nuovo top di gamma in arrivo sul mercato

Oppo ha ufficialmente annunciato la data di lancio del suo attesissimo smartphone Find X8 Ultra, previsto per il 10 aprile 2025. Con il kick-off delle prenotazioni in Cina, emergono alcune informazioni chiave sulle specifiche dei nuovi dispositivi della serie Find X8. Questo modello promette di essere un degno concorrente nel mercato degli smartphone di alta gamma, presentandosi con diverse caratteristiche che potrebbero attirare l’attenzione degli utenti.

Specifiche tecniche del Find X8 Ultra

Il Find X8 Ultra si distinguerà per le sue opzioni di RAM e memoria interna, presentando tre diverse configurazioni: 12 GB di RAM abbinati a 256 GB di storage, 16 GB di RAM con 512 GB di memoria e una variante premium da 16 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Un aspetto innovativo è la connettività satellitare, una funzionalità che potrebbe offrire vantaggi significativi in determinati contesti, aumentando la versatilità del dispositivo. Sul fronte colori, il dispositivo sarà disponibile in tre diverse varianti: Moonlight White, Morning Light e Black.

Un’altra caratteristica degna di nota del Find X8 Ultra è il comparto fotografico. La parte posteriore del telefono presenterà due fotocamere periscopiche teleobiettivo, capaci di offrire uno zoom ottico rispettivamente di 3x e 6x. Questo aspetto tecnico pone il Find X8 Ultra in una posizione favorevole rispetto al Galaxy S25 Ultra di Samsung, che dispone di una configurazione di zoom 5x e 3x, sebbene il confronto diretto delle performance dovrà tener conto dell’uso reale sul campo.

L’autonomia del dispositivo sarà garantita da una batteria generosa da 6.000 mAh, con supporto per la ricarica cablata a 100W, che porterebbe la ricarica di un dispositivo per la maggior parte degli utenti a livelli senza precedenti.

Altri dispositivi in arrivo: Pad 4 Pro e Watch X2 Mini

Oltre al Find X8 Ultra, Oppo presenterà anche il nuovo tablet Pad 4 Pro. Quest’ultimo di recente ha svelato un cambio di design, abbandonando il tradizionale isola circolare della camera del Pad 3 Pro per un modulo a forma di pillola. Dotato del chipset Snapdragon 8 Elite, questo tablet promette prestazioni elevate, rendendolo una scelta allettante per gli utenti in cerca di un dispositivo potente e versatile.

In aggiunta, il catalogo di Oppo si arricchirà con il lancio dello smartwatch Watch X2 Mini, una versione compatta dell’X2 lanciato un mese fa. Questo orologio sfoggia un quadrante circolare completo di una corona rotante e di un pulsante fisico, presentandosi in tre colorazioni: Morning Silver, Starry Black e Tomorrow Gold. Non può mancare un accenno agli auricolari Enco Free 4, progettati con un design In-Ear dotato di stelo e punte in silicone per garantire un’aderenza ottimale.

La disponibilità globale dei dispositivi Oppo

La serie Find X8 avrà per ora un lancio limitato al mercato cinese, rendendo difficile l’accesso per i consumatori internazionali a meno di optare per importazioni dirette. Tuttavia, le voce di corridoio indicano che il tablet Pad 4 Pro e lo smartwatch Watch X2 Mini potrebbero godere di una distribuzione globale. Considerando l’orientamento di Oppo verso una sempre più forte presenza internazionale, non sarebbe sorprendente se anche il Find X8 Ultra venisse in seguito lanciato nei mercati esteri.

Con l’avvicinarsi della data del lancio, gli appassionati del settore smartphone e della tecnologia in generale stanno seguendo con attenzione gli sviluppi e le novità che Oppo porterà in questo 2025. La concorrenza nel mercato rimane salda, e l’imminente debutto del Find X8 Ultra promette di fomentare l’interesse degli utenti verso le innovazioni di Oppo.