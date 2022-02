Oppo Find X5, ci siamo: i tre nuovi telefoni ufficiali il 24 febbraio

Nelle ultime settimane si è parlato parecchio dei Find X5, ovvero i telefoni della nuova serie su cui sta lavorando Oppo. Come riportato dal sito The Verge, la società cinese ha appena svelato la data di annuncio ufficiale, condividendo su Twitter anche due immagini ufficiali del Find X5 Pro in bianco e nero.

Oppo Find X5 Pro verrà annunciato ufficialmente il 24 febbraio, in vista del Mobile World Congress 2022 che si svolgerà come sempre a Barcellona.

Cosa sappiamo di questo prodotto? Oppo ha confermato la sua partnership triennale con la società di fotocamere svedese Hasselblad e questa collaborazione andrà certamente a migliorare il comparto foto del Find X5 Pro, in particolare in merito ai colori delle immagini prodotte dalla fotocamera.

L’azienda non ha fatto trapelare nient’altro sul telefono, ma sul web sono comunque comparsi molti riferimenti su ciò che possiamo aspettarci da questo prodotto. Secondo le indiscrezioni, infatti, la serie Find X5 dovrebbe essere composta da tre modelli: Find X5 Pro (che sarà il più prestante del trio), Find X5 e Find X5 Lite, che sarà invece quello più economico.

Le voci hanno riguardato soprattutto il Find X5 Pro, che dovrebbe arrivare sul mercato con un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 1440 x 3216 e una frequenza di aggiornamento del display a 120 Hz. Inoltre, il nuovo telefono dovrebbe essere alimentato con il nuovissimo (e potentissimo) chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, basato su un processo a 4 nm che lo rende più efficiente dal punto di vista energetico e anche più veloce rispetto al suo predecessore, Snapdragon 888.

Find X5 Pro dovrebbe inoltre avere il supporto 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Sempre stando alle indiscrezioni, lo smartphone verrà fornito con 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Venendo al comparto foto, il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con un sensore Sony IMX766 da 50 MP (con stabilizzazione ottica dell’immagine) sia per la fotocamera principale che per la fotocamera ultra-wide. Lo smartphone avrà inoltre un teleobiettivo da 13 MP, che dovrebbe fornire uno zoom ibrido 5x e uno zoom digitale 20x, mentre sul davanti il Find X5 Pro potrà contare su una fotocamera da 32 MP.

Fonte Phone Arena