Oppo Find X3 Pro svelato in due video: Snapdragon 888 e display da 6,7”, lancio l’11 marzo

Qualche giorno fa sono comparse online alcune foto riguardanti tre nuovi telefoni 5G che Oppo dovrebbe lanciare la prossima settimana, tra cui il top di gamma Oppo Find X3 Pro e i modelli di fascia media Find X3 Neo e Find X3 Lite.

Find X3 Pro, che sarà disponibile nelle varianti di colore nero e blu, ha qualche somiglianza con l’iPhone 12 Pro Max, specialmente se si guarda il modulo della fotocamera posteriore che si trova nell’angolo in alto a sinistra del retro del device. Inoltre il telefono di Oppo, che supporta il 5G, è dotato di un display da 6,7 ​​pollici proprio come l’iPhone 12 Pro Max. Il pannello AMOLED ha una risoluzione di 1440+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz che garantisce una grande fluidità.

Ad alimentare il telefono troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 da 5 nm, abbinato a 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il modulo fotocamera simile a quello dell’iPhone 12 Pro Max è caratterizzato da una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, uno zoom periscopico da 13 MP e una microlente da 5 MP che acquisisce determinati dati fotografici. Sul davanti è posizionata una fotocamera da 32 MP (dentro un “foro”). Il dispositivo ha infine un grado di protezione IP68 e una buona batteria da 4800 mAh.

Nelle scorse ore il noto tipster Evan Blass ha pubblicato un paio di video ufficiali prodotti proprio da Oppo. Nel primo, che si intitola Find X3 Pro: The Movie, veniamo a conoscenza che la doppia fotocamera principale sul retro supporta 1 miliardo di colori, così come il display del telefono. Lo smartphone di Oppo è il primo a riuscire in questa impresa.

Il video (che somiglia ad un trailer di un film di fantascienza, ndr) rivela anche la disponibilità di una ricarica flash SuperVOOC da 65 W e di una ricarica wireless VOOC da 30 W. Il secondo video, Find X3 Pro Design Sizzle, mostra come alcune parti di Oppo Find X3 Pro abbiano un design basato su satelliti, pianeti, oceani e altro ancora. Find X3 Pro, Find X3 Neo e Find X3 Lite verranno presentati l’11 marzo in un live streaming che potrà essere seguito anche tramite il canale YouTube di Oppo.

Fonte Phone Arena