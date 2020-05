Oppo Find X2 Neo è ufficiale anche in Italia: specifiche e prezzo del nuovo smartphone

Dopo mesi di voci, indiscrezioni e “leak”, Oppo Find X2 Neo è finalmente ufficiale. Il nuovo smartphone dell’azienda cinese è un’aggiunta della serie Find X2 che include già Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro e Oppo Find X2 Lite. Find X2 e Find X2 Pro sono stati lanciati a marzo, mentre Find X2 Lite è stato presentato ad aprile.

Find X2 Neo di Oppo è disponibile per l’acquisto a 699 euro anche qui in Italia, ed è certamente una bella notizia per tutti i fan italiani dei prodotti dell’azienda cinese.

Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 e densità di pixel 402ppi. Il nuovo telefono di Oppo funziona con ColorOS 7 basato su Android 10 (l’attuale versione del robottino verde, ndr) ed è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G, abbinato ad una GPU Adreno 620, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto foto, Oppo Find X2 Neo presenta ben 4 fotocamere posteriori, tra cui un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, un sensore secondario da 13 megapixel con apertura f / 2.4, un grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.2 e un quarto sensore da 2 megapixel con f / 2.4 apertura per la modalità bokeh.

Sul davanti troviamo invece una fotocamera da 32 megapixel con apertura f / 2.4, dotata di zoom digitale fino a 20X, riduzione del rumore, stabilizzazione ottica dell’immagine e stabilizzazione elettronica dell’immagine. La fotocamera ha molte modalità, come professionale, panorama, ritratto, notte, fotografia time-lapse e rallentatore. Inoltre, è possibile girare video 4K usando le fotocamere posteriori a 30 fotogrammi al secondo, mentre con il sensore frontale si possono registrare video full HD a 30 fotogrammi al secondo. Confermata anche la presenza di un sensore di impronte digitali nel display.

Find X2 Neo è inoltre equipaggiato con una batteria da 4.025 mAh con supporto per VOOC Flash Charge 4.0. Per la connettività, il telefono supporta 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC e GPS. I sensori di bordo includono bussola, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, accelerometro e giroscopio.

Fonte Gadgets360