Oppo Find X2 e Find X2 Pro sono ufficiali: tutte le specifiche e i prezzi

Oppo Find X2 e Find X2 Pro sono stati rilasciati ufficialmente come gli ultimi top di gamma del produttore cinese di smartphone.

Con la serie Find X2, Oppo sembra essere riuscita a realizzare dei prodotti che faranno concorrenza ai telefoni della serie Galaxy S20 di Samsung che ha debuttato il mese scorso. La società ha anche garantito il supporto 5G ad entrambi i device.

Il prezzo di Oppo Find X2 Pro è fissato a 1.199 euro per la singola variante da 12 GB + 512 GB. La variante “Pro” arriverà nelle opzioni nero (ceramica) e arancione (pelle vegana). Al contrario, l’Oppo Find X2 ha un prezzo di 999 euro per l’opzione 12 GB + 256 GB. Il telefono ha versioni di colore Black (Ceramic) e Ocean (Glass). Entrambi gli smartphone saranno disponibili per l’acquisto nei mercati dell’Europa occidentale a partire dall’inizio di maggio.

Oppo Find X2 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColorOS 7.1. Il display è un QHD + da 6,7 ​​pollici (1440×3168 pixel) Ultra Vision con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il telefono ha anche una protezione Corning Gorilla Glass 6 ed è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato alla GPU Adreno 650, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, senza possibilità di espansione.

Il nuovo device di Oppo ha una tripla configurazione della fotocamera posteriore, con un sensore Sony IMX586 primario da 48 megapixel e un obiettivo f / 1.7, sensore Sony IMX708 secondario da 12 megapixel. Presente anche un terzo sensore da 13 megapixel. Sul davanti troviamo un sensore della fotocamera da 32 megapixel. Il telefono è infine equipaggiato con una batteria da 4.200 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

Anche Oppo Find X2 Pro funziona con Android 10 e personalizzazione ColorOS 7.1. Il telefono ha un display QHD + da 6,7 ​​pollici (1.440×3.168 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 865 octa-core, abbinato ad una GPU Adreno 650, 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Sul retro è presente una tripla fotocamera posteriore che include un sensore Sony IMX689 primario da 48 megapixel, un secondo sensore Sony IMX586 da 48 megapixel e un terzo sensore da 13 megapixel con un teleobiettivo f / 3.0 a forma di periscopio.

Oppo Find X2 Pro ha infine una batteria da 4.260 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W con ricarica rapida.

Fonte Gadgets360