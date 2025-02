Oppo Find N5: il telefono pieghevole più sottile del mondo fa il suo debutto

Con la presentazione dell'Oppo Find N5, l'azienda non solo si è distinta per un design all'avanguardia e hardware innovativo, ma ha anche fatto un passo significativo nel migliorare l'integrazione con l'ecosistema Apple. Questo dispositivo non solo si posiziona come un'ottima alternativa ai tradizionali smartphone, ma offre anche funzionalità uniche che permettono di interagire senza problemi con i dispositivi Apple, come il Mac e l'iPhone.

Un design strepitoso e sottile

Il nuovo Oppo Find N5 si caratterizza per dimensioni sorprendenti: chiuso misura solo 8.93 mm, rompendo così la barriera dei 9 mm per la prima volta nel mercato degli smartphone pieghevoli. Da aperto, tocca appena i 4.2 mm, riconfermandosi il telefono più sottile attualmente disponibile. Questa conquista è stata possibile grazie a significativi miglioramenti ingegneristici, come la riduzione del 20% delle dimensioni della nuova cerniera in titanio, rendendola più resistente pur mantenendo un profilo esile.

Non si è trattato solamente di ridurre lo spessore; Oppo ha ottimizzato ogni singolo millimetro. Ad esempio, l'azienda ha introdotto batterie al silicio-carbonio ultra-sottili, più leggere di una moneta. Grazie a un'innovativa composizione chimica che utilizza una percentuale di silicio del 10%, le batterie del Find N5 offrono una densità energetica notevolmente superiore rispetto ai modelli precedenti.

L'approccio di Oppo non si è concentrato su aggiornamenti annuali ma sulla creazione di miglioramenti tecnologici significativi che portassero un reale valore aggiunto. Il risultato è un dispositivo che trasmette un'eleganza innegabile, visibile al tatto e alla vista.

Caratteristiche tecniche e display

L'Oppo Find N5 è equipaggiato con un display principale da 8.12 pollici e un secondo display da 6.6 pollici, entrambi dotati di tecnologia di aggiornamento dinamico che varia da 1Hz a 120Hz, e una luminosità che può raggiungere picchi di 2400 nits. Sotto il cofano, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una batteria da 5600 mAh e opzioni di ricarica rapida da 80W in modalità cablata e 50W in modalità wireless.

Nonostante la sua incredibile sottigliezza, il Find N5 ospita una fotocamera principale da 50MP e una fotocamera zoom da 50MP, dotate di sensori di grandi dimensioni, capaci di catturare immagini nitide anche da molto vicino. Anche se non dispone del complesso sistema a periscopio presente nei modelli Find X7 o X8, il design elegante della "Cosmic Ring" contribuisce alla bellezza del dispositivo.

Produttività e compatibilità con Apple

Uno dei punti di forza dell'Oppo Find N5 è la sua capacità di integrarsi così bene con l'ecosistema Apple. L'azienda ha introdotto O+ Connect per Mac, una funzionalità che permette di controllare il Mac direttamente dal telefono pieghevole. Questa innovazione consente di sincronizzare i file e, in modalità laptop, visualizzare lo schermo del Mac anche a distanza, creando un'esperienza fluida e senza interruzioni.

Inoltre, il Find N5 supporta l'utilizzo di una penna stilo Oppo, permettendo un'interazione versatile con il dispositivo. La schermata praticamente priva di pieghe offre un'esperienza visiva immersiva, portando a un notevole livello di aderenza rispetto ai modelli concorrenti.

In sintesi, l'Oppo Find N5 si conferma una scelta interessante per chi cerca uno smartphone pieghevole che unisce design innovativo, performance elevate e un'eccellente compatibilità con i prodotti Apple. Con il suo lancio a Singapore, il dispositivo ora è pronto a conquistare numerosi mercati in tutto il mondo.