Oppo Find N5: il nuovo foldable che cambia le regole del design

L'Oppo Find N5 rappresenta un significativo passo avanti nel mondo degli smartphone pieghevoli, puntando a conquistare una fetta di mercato sempre più esigente. Con un design slanciato e funzionalità innovative, questo dispositivo offre un'esperienza utente di alta qualità che lo distingue dai suoi concorrenti.

Il design sottile e le dimensioni

Il nuovo Oppo Find N5 è stato presentato come "il foldable a libro più sottile al mondo quando chiuso", con uno spessore di soli 8.93 mm. Questo lo rende leggermente più spesso di un iPhone 16, ma significativamente più leggero rispetto ad altri modelli pieghevoli della stessa categoria. Quando aperto, lo spessore scende a 4.21 mm, eliminando così la possibilità di inserire un jack per cuffie. Mentre la porta USB-C si trova sul fondo, i pulsanti di volume e accensione sono collocati lateralmente, anch'essi mantenendo uno spessore ridotto. Il prezzo di vendita è di 2.499 dollari di Singapore, che equivale a circa 1.870 dollari americani.

Nel confronto con altri smartphone pieghevoli, il Find N5 si presenta decisamente più sottile rispetto a modelli come il Samsung Galaxy Z Fold 6, il Google Pixel 9 Pro Fold e il Xiaomi Mix Fold 4. Con un peso di 229 grammi, è anche più leggero di 10 grammi rispetto al Galaxy Z Fold 6, rendendolo molto comodo da utilizzare.

Schermo e prestazioni visive

Utilizzando il Find N5, la sensazione è quella di avere in mano un normale smartphone, grazie al suo schermo di copertura da 6.62 pollici che offre un'esperienza di utilizzo molto familiare. Con un refresh rate di 120Hz e una luminosità di picco di 2.450 nits, lo schermo garantisce un’ottima visibilità anche in condizioni di forte illuminazione. Una volta aperto, il display interno misura 8.12 pollici, evidenziando ulteriormente l’ampiezza dello spazio visivo disponibile. Anche questo schermo ha un refresh rate di 120Hz e raggiunge i 2.100 nits di luminosità, e presenta un film anti-riflesso che migliora l’esperienza visiva.

Durante l'utilizzo, i colori dello schermo si percepiscono come leggermente più smorzati rispetto a quelli di un iPhone o di un Samsung Galaxy, ma la qualità delle immagini rimane elevata, con dettagli nitidi e una buona visibilità in ambienti luminosi e in condizioni di scarsa illuminazione.

Versatilità e ergonomia

Il Find N5 si distingue non solo per il design elegante, ma anche per la sua usabilità. La modalità a schermo diviso facilita il multitasking, rendendo più semplice raggiungere entrambi i lati dello schermo, anche per chi ha mani grandi. La sensazione al tatto è così naturale che si dimentica di avere un dispositivo pieghevole nelle mani. La mancanza di una piega visibile sullo schermo interno è un altro grande vantaggio, offrendo una superficie quasi perfetta quando il display è attivo.

La costruzione del dispositivo utilizza una lega di titanio di grado 5 per il meccanismo di apertura e chiusura, conferendo stabilità. Anche il telaio in lega di alluminio offre una maggiore robustezza rispetto ai modelli precedenti, con un incremento del 30% nella resistenza. Il vetro della schermata di copertura è progettato con nanocristalli, migliorando la resistenza alle cadute del 20% e la resistenza ai graffi del 10%, rendendo il telefono resistente anche a un uso quotidiano intenso.

Qualità della fotocamera

Il modulo della fotocamera del Find N5, pur essendo evidente nel suo design, non compromette lo spessore dell'intero dispositivo. Questa nuova generazione di smartphone pieghevoli arriva equipaggiata con una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera periscopica teleobiettivo da 50 megapixel. Le fotocamere frontali da 8 megapixel si trovano sia sullo schermo di copertura che su quello interno.

La qualità delle immagini è notevole, con colori vivaci e una buona resa dei dettagli, seppur a tratti leggermente meno nitidi rispetto a competitor come iPhone. Le modalità di scatto, come il ritratto, risultano efficaci e i video possono essere registrati in 4K a 60 fps, presentando una qualità visiva globale soddisfacente.

Prestazioni della batteria e del processore

Il Find N5 monta una batteria da 5.600 mAh, la più capiente fino ad oggi per la serie Find N, e dispone di ricarica rapida a 80 watt e ricarica wireless a 50 watt. Le prestazioni dichiarate parlano di una durata fino a 25 ore di streaming video continuo. In un test di streaming di tre ore, la batteria è scesa dall’89% al 100%. Il device è alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, il quale promette un aumento delle prestazioni rispetto ai precedenti modelli.

La memoria interna è di 512GB con 16GB di RAM, supportando anche funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per traduzioni, riassunti di documenti e strumenti di editing fotografico. Funzionalità come l'AI eraser per rimuovere oggetti indesiderati da foto rientrano tra i punti di forza, dimostrando quanto l'intelligenza artificiale possa arricchire l'esperienza d'uso.

Con il Find N5, Oppo conferma come i telefoni pieghevoli abbiano il potenziale per essere sia eleganti che funzionali, andando oltre le problematiche comuni dei loro predecessori, pur mantenendo una potente dotazione tecnica.