Oppo F29 e F29 Pro: caratteristiche e prestazioni dell’attesa serie smartphone

Oppo annuncia il lancio della serie F29, previsto per giovedì 20 marzo 2025, dopo aver rivelato le specifiche di interesse per entrambi i modelli, F29 e F29 Pro. Queste nuove proposte segnano un passo avanti significativo nella tecnologia degli smartphone, presentando diverse innovazioni e miglioramenti in termini di prestazioni e design. Con i dettagli resi noti sul loro sito ufficiale, gli appassionati e gli utenti possono già iniziare a farsi un’idea su cosa aspettarsi.

Prestazioni potenti con Snapdragon e Dimensity

Il Oppo F29 si avvale del processore Snapdragon 6 Gen 1, noto per la sua capacità di gestire applicazioni e giochi con efficienza e rapidità. Dall’altro lato, il modello F29 Pro è dotato del chip Dimensity 7300 Energy, una scelta mirata per garantire una performance ottimale anche nelle situazioni più impegnative. Entrambi i chipset supportano la connettività 5G, permettendo agli utenti di navigare a velocità elevate e di godere di streaming e download fluidi.

In aggiunta ai processori avanzati, entrambi i modelli sono equipaggiati con un’antenna innovativa definita “Hunter Antenna”, che promette una ricezione del segnale superiore del 300% rispetto alle antenne tradizionali. Questa antenna avvolge il perimetro del dispositivo e copre circa l’85% della superficie, misurando 200 mm in totale. È progettata per supportare la tecnologia 4×4 MIMO, migliorando ulteriormente la stabilità del segnale e la capacità di throughput nelle bande B40, B3 e B39.

Design resistente e innovativo

Un altro aspetto fondamentale della serie F29 è il design studiato per la durabilità. Entrambi i modelli presentano un “360° Armor Body”, combinato con il Gorilla Glass Victus 2, che offre una protezione robusta contro urti e graffi. Ma le innovazioni non si fermano qui. Gli smartphone sono stati testati per resistere a 18 tipi diversi di liquidi, superando di gran lunga i test tradizionali, che considerano solo l’acqua dolce. La classificazione IP69 garantisce che i dispositivi possano resistere persino ai getti d’acqua calda, rendendoli ideali per chi cerca un telefono resistente in ogni situazione.

Autonomia e funzioni di ricarica

Per quanto riguarda l’autonomia, l’Oppo F29 Pro è dotato di una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W, consentendo agli utenti di ricaricare il dispositivo in tempi ridotti. Il modello base, l’Oppo F29, presenta una batteria di dimensioni maggiori, 6.500 mAh, ma con una ricarica che arriva a 45W, offrendo così un’interessante opzione per coloro che necessitano di una maggiore capacità senza avere necessariamente la ricarica veloce.

Con la presentazione ufficiale attesa il 20 marzo, Oppo ha già creato attesa tra gli utenti. I nuovi F29 e F29 Pro saranno disponibili per l’acquisto in India attraverso piattaforme come Amazon e Flipkart, ampliando così l’accessibilità per i fan del marchio.