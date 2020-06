Oppo Band, l’azienda ufficializza tre modelli del nuovo dispositivo: tutti i dettagli e i prezzi

Oppo ha ufficializzato in Cina il suo nuovo dispositivo indossabile. Come già trapelato in alcune indiscrezioni delle ultime settimane, la Oppo Band è stata ufficializzata in tre modelli: la Oppo Band alla vaniglia, la Oppo Band Fashion Edition e la Oppo Band EVA Edition.

La Oppo Band Fashion Edition ha un corpo in acciaio inossidabile con TPU e cinturino in lega, invece di un involucro di plastica che troviamo invece sulla Oppo Band alla vaniglia. La Fashion Edition include anche il supporto NFC. L’EVA Edition ha un cinturino unico, ispirato alla serie anime Neon Genesis Evangelion.

La Oppo Band “base” ha un prezzo di 199 Yuan (circa 25 euro), mentre la Oppo Band Fashion Edition viene venduta a 249 Yuan (circa 31 euro) nelle opzioni di colore Nero e Oro. Infine, la Oppo Band EVA Edition ha un prezzo di 299 Yuan (circa 37 euro).

Il nuovo wearable di Oppo presenta un display touchscreen AMOLED da 1,1 pollici con una gamma cromatica P3 al 100% e una superficie antigraffio curva 2,5D. È dotato di 12 modalità sportive che includono corsa all’aperto, ciclismo all’aperto, camminata all’aperto, ciclismo indoor, corsa indoor, corsa per perdere grasso corporeo, allenamento gratuito, badminton, nuoto, vogatore, ellittica e allenamento con i pesi. La ricarica completa dei dispositivi indossabili richiede circa 1 ora e mezza e dovrebbe durare fino a 14 giorni. Confermati il supporto Bluetooth v5 e la compatibilità con dispositivi Android e iOS.

La serie Oppo Band è dotata di resistenza all’acqua 5ATM, che assicura una resistenza fino a 50 metri di acqua. I nuovi dispositivi indossabili dell’azienda cinese sono dotati di un sensore SpO2 per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e di un sensore della frequenza cardiaca. La fitness band di Oppo è in grado di contare i passi, le calorie bruciate e di effettuare un monitoraggio del sonno. Infine, il nuovo indossabile supporta le notifiche da app, chiamate, messaggi e piattaforme di social media.

Fonte Gadgets360