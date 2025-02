Oppo annuncia il lancio del Find N5: specifiche e data di presentazione

Oppo ha ufficialmente svelato la data di lancio del suo atteso smartphone pieghevole, il Find N5, previsto per il 20 febbraio. Questo annuncio è stato divulgato attraverso la piattaforma Weibo, dove è stato confermato l'evento di presentazione che si terrà in Cina. Nel frattempo, il profilo globale di Oppo su Instagram ha mostrato il dispositivo in due eleganti colorazioni: Cosmic Black e Misty White. Non si fermerà qui, poiché anche l'Oppo Watch X2 sarà protagonista della manifestazione.

Varianti di colore e design del Find N5

Recentemente, alcune informazioni sono state condivise dall'utente @ZionsAnvin su X rivelando altre varianti cromatiche del dispositivo: Dusk Purple, Jade White e Satin Black. È interessante notare come le denominazioni per i modelli bianchi e neri possano variare a seconda del mercato di riferimento. Infatti, le tinte Cosmic Black e Misty White saranno disponibili in Europa, mentre Satin Black e Jade White saranno lanciati in Cina.

Le immagini trapelate, fornite da Evan Blass, mostrano il design accattivante e compatto di questo dispositivo, già apparso in periodi precedenti. La scelta di materiali e finiture suggerisce un'attenzione particolare verso l'estetica e la robustezza.

Innovazioni tecnologiche e caratteristiche esclusive

Un portavoce di Oppo, Zhou Yibao, responsabile della serie Find, ha dichiarato che il nuovo Find N5 sarà dotato di un'integrazione innovativa chiamata DeepSeek-R1. Questa funzionalità offrirà un supporto avanzato per la ricerca online, la generazione di immagini e la possibilità di memorizzare questi contenuti come file locali. Questa, senza dubbio, contribuirà a una gestione più fluida delle informazioni e all'esperienza utente complessiva.

Batteria, prestazioni e sistema operativo

Dalle varie indiscrezioni e fughe di notizie emergono anche dettagli interessanti sulle specifiche tecniche del Find N5. Secondo uno screenshot di un’apparente schermata informativa, il dispositivo sarà provvisto di una batteria da 5.600 mAh, capace di supportare una ricarica cablata da 80W e una ricarica wireless da 50W. Sarà possibile accedere a ben 16GB di RAM, abbinati alla versione a sette core del processore Snapdragon 8 Elite. Inoltre, il sistema operativo sarà il recente Android 15, operativo sotto la personalizzazione del ColorOS 15.

Reparto fotografico: un comparto completo

Per gli appassionati di fotografia, il comparto fotografico del Find N5 promette grandi prestazioni. Il dispositivo sarà equipaggiato con due fotocamere frontali da 8 MP, una dedicata allo schermo esterno e l'altra a quello pieghevole. Sul retro troveremo una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultrawide da 8 MP e un teleobiettivo da 50 MP per zoomare con qualità. Queste caratteristiche suggeriscono la volontà di Oppo di posizionare il Find N5 come uno dei concorrenti più agguerriti nel panorama degli smartphone di alta gamma.

Il lancio dell'Oppo Find N5 si prospetta come un evento di grande interesse nel settore tecnologico, e il 20 febbraio sarà sicuramente un giorno da segnare sul calendario per gli appassionati.