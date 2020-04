Oppo Ace 2 è ufficiale: Snapdragon 865, supporto 5G e quadrupla fotocamera posteriore

Lo smartphone Oppo Ace 2 è stato lanciato ufficialmente in Cina. Il nuovo telefono dell’azienda cinese era stato interessato da alcune indiscrezioni nelle ultime settimane. Nella presentazione ufficiale, avvenuta ieri, sono state confermate praticamente tutte le specifiche trapelate, compreso il supporto 5G.

Oppo Ace 2 è il successore del telefono Oppo Reno Ace che la società asiatica ha lanciato lo scorso anno. La società ha deciso di rimuovere il marchio “Reno” dal successore, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Oppo Ace 2, dotato di doppia SIM, funziona con ColorOS 7.1 basato su Android 10, ovvero l’attuale versione del sistema operativo di Google. Il telefono è dotato di un display Full HD + AMOLED da 6,5 ​​pollici (1080×2400 pixel) con protezione Gorilla Glass 5, densità di pixel 402ppi e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865, abbinato ad un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria UFS 3.0.

Tra le caratteristiche principali di questo nuovo device di Oppo va certamente menzionata la quadrupla fotocamera posteriore, che include una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.2, un sensore verticale da 2 megapixel e infine un obiettivo monocromatico da 2 megapixel con apertura f / 2.4. Sul lato anteriore, invece, Oppo Ace 2 ha una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.4.

Sull’Oppo Ace 2 è presente una batteria da 4.000 mAh con ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W e supporto di ricarica rapida wireless Air VOOC da 40 W. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 802.11 ax, 5G SA / NSA, Bluetooth v5.1 e porta USB Type-C. Lo smartphone di Oppo è dotato anche di un sensore di impronte digitali integrato nel display, speaker stereo e supporto Dolby Atmos.

L’Oppo Ace 2 viene venduto ad un prezzo di 3.999 Yuan (circa 517 euro) per il modello con 8 GB RAM e 128GB di storage, mentre la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione costa 4.399 Yuan, al cambio circa 570 euro. Infine, servono 4.599 Yuan (595 euro) per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il telefono sarà in vendita in Cina dal 20 aprile nelle opzioni di colore Aurora Silver, Moon Rock Grey e Fantasy Purple.

Fonte Gadgets360