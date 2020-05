Oppo Ace 2 EVA Limited Edition, l’azienda lancia la variante ispirata all’anime

Lo smartphone Oppo Ace 2 EVA Limited Edition è stato lanciato in Cina. Il telefono è essenzialmente identico all’Ace 2 lanciato il mese scorso, ma ha i tratti estetici che si ispirano chiaramente alla serie anime Neon Genesis Evangelion.

L’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition ha infatti una finitura viola con “Evangelion” scritto sul retro e sfondi ispirati alla serie anime. La confezione al dettaglio del nuovo telefono in edizione limitata ha anche un esclusivo design bianco a forma di capsula.

L’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition viene lanciato al prezzo di 4.399 Yuan (circa 559 euro) ed è disponibile in una configurazione di archiviazione da 8 GB + 256 GB. Il telefono è disponibile per il pre-ordine e le vendite dovrebbero iniziare dal 1° giugno. In totale sono state prodotte solo 10.000 unità dell’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition, un dato che rende difficile la sua commercializzazione al di fuori della Cina: tuttavia non è detto che la società asiatica non abbia in mente qualche sorpresa.

Oltre ad Ace 2 EVA Limited Edition, Oppo ha anche lanciato modelli in edizione limitata EVA di altri prodotti, come ad esempio gli auricolari Enco W31 TWS al prezzo di 399 Yuan (circa 51 euro), il caricabatterie wireless Oppo Air VOOC al prezzo di 299 Yuan (circa 38 euro) e l’Oppo Watch al prezzo di 2.199 Yuan (circa 279 euro).

L’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition dovrebbe avere le stesse specifiche dell’Oppo Ace 2 lanciato il mese scorso. Lo smartphone dovrebbe quindi avere un display Full HD + AMOLED da 6,5 ​​pollici (1080×2400 pixel) e l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 865, che assicura prestazioni di livello assoluto.

Dovrebbe esserci anche una RAM da 12 GB integrata sul nuovo telefono di Oppo, con una memoria UFS 3.0 fino a 256 GB. L’impostazione della fotocamera quadrupla dovrebbe includere una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f / 2.2, un terzo sensore da 2 megapixel e un obiettivo monocromatico da 2 megapixel. Sul davanti, l’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition ha una fotocamera da 16 megapixel con apertura f / 2.4.

Infine è presente una batteria da 4.000 mAh sull’Oppo Ace 2 EVA Limited Edition, con ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W e supporto di ricarica rapida wireless Air VOOC da 40 W.

Fonte Gadgets360