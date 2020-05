Oppo A92 è ufficiale: Snapdragon 665, quadrupla cam e batteria da 5000 mAh

Oppo ha appena lanciato un nuovo smartphone che entra a far parte della sua serie A. L’azienda cinese ha infatti ufficializzato Oppo A92, lanciato per il momento nel solo mercato malese.

Si tratta di un prodotto che si inserisce nel segmento del “mid-range” ma che è comunque dotato di buone specifiche, come vedremo più avanti. Molto probabilmente Oppo A92 verrà rilasciato anche nei mercati europei ma con un altro nome, ovvero Oppo A52.

Il nuovo Oppo A92 è dotato di un display Full-HD + da 6,5 ​​pollici con un design caratterizzato dalla presenza di un “foro”, dove dovrebbe trovare posto la fotocamera anteriore. Lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il nuovo smartphone funziona con Android 10 come sistema operativo (l’attuale versione del robottino verde, ndr), mentre la personalizzazione è ColorOS 7.1.

Oppo A92 ha anche doppi speaker stereo, oltre ad effetti sonori Dirac Stereo 2.0. L’aspetto più interessante di questo nuovo smartphone dell’azienda cinese è certamente la batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18 W.

Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro del dispositivo troviamo ben 4 fotocamere, con un sensore principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 119 gradi e due fotocamere da 2 megapixel, una per scatti monocromatici e l’altra come sensore di profondità. Il nuovo smartphone di Oppo è inoltre equipaggiato con un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Il nuovo Oppo A92 è elencato sul sito Web ufficiale di Oppo per i preordini. ll prezzo stabilito per questo nuovo telefono è 1199 ringgit malesi (circa 256 euro al cambio). Oppo A92 è disponibile nelle varianti di colore Twilight Black e Shining White: le vendite ufficiali dovrebbero partire il 9 maggio.

Fonte Gadgets360