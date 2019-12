Oppo A91 e Oppo A8, ufficiali i due nuovi telefoni: dettagli e prezzi

Oppo ha aggiunto due nuovi dispositivi alla serie A, una delle più importanti del produttore cinese. Senza che il lancio fosse preceduto da chissà quali indiscrezioni, l’azienda ha ufficializzato proprio ieri in Cina sia l’Oppo A8 che l’Oppo A91.

L’Oppo A91, tra i due, è il telefono di fascia alta, dotato anche di 4 fotocamere sul retro. Oppo A8 ha qualche caratteristica in meno rispetto all’altro telefono, ma è comunque un dispositivo di tutto rispetto. L’Oppo A91 ha un prezzo di 1.999 Yuan (circa euro) per la sola variante da 8 GB + 128 GB del telefono ed è disponibile nelle opzioni di colore Rosso, Blu e Nero con una finitura sfumata. Il telefono è già disponibile per i preordini sull’eshop Oppo ufficiale e sarà in vendita in Cina a partire dal 26 dicembre.

Per quanto riguarda l’Oppo A8, ha un prezzo di 1.199 Yuan (circa euro) per la singola variante da 4 GB + 128 GB del telefono e ora può essere prenotato sul negozio online di Oppo. Il device sarà disponibile nelle opzioni di colore Azure e Black a partire dal 26 dicembre in Cina: al momento l’azienda non ha comunicato nulla in merito ad un eventuale lancio globale.

L’Oppo A91 sfoggia un display AMOLED Full HD + da 6,4 pollici (1080 x 2400 pixel) con un rapporto schermo-corpo del 90,7 per cento, un “notch” a forma di goccia d’acqua e una protezione Corning Gorilla Glass. Il dispositivo è alimentato da un processore octa-core abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il nuovo telefono di Oppo è inoltre dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel display capace di sbloccare il telefono in soli 0,32 secondi.

Come accennato, Oppo A91 ha una quadrupla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 megapixel, uno sensore secondario grandangolare da 8 megapixel con un campo visivo di 119 gradi, una fotocamera macro e un sensore di profondità. Il telefono è infine equipaggiato con una batteria da 4.000 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica flash VOOC 3.0, che riesce a caricare il telefono dallo 0 al 60% in soli 30 minuti.

Oppo A8 è invece dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici (720 x 1600 pixel) con un rapporto schermo-corpo dell’89%. Il processore octa-core è abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite uno slot per schede microSD fino a 256 GB. Nella tripla fotocamera posteriore di Oppo A8 spicca il sensore principale da 12 megapixel, mentre la batteria è da 4.230 mAh.