Oppo A72 5G, l’azienda cinese ufficializza la variante: cambia il processore, tre fotocamere sul retro

Novità per tutti i “fan” dei prodotti Oppo. L’azienda cinese ha lanciato in patria un nuovo telefono, che si presenta come un’interessante variante di un altro smartphone ufficializzato lo scorso mese di giugno.

Stiamo parlando di Oppo A72 5G, variante del modello 4G lanciato il mese scorso. Il telefono era stato individuato in diversi elenchi, e nelle ultime ore è stato reso ufficiale dalla società asiatica.

L’Oppo A72 5G non solo viene fornito con un modem da 5 GB, ma si presenta anche con alcune altre modifiche rispetto al modello 4G. Basti pensare che il nuovo device è alimentato con un processore MediaTek anziché con il chip Qualcomm Snapdragon 665 che troviamo invece nella variante 4G. Questo nuovo modello è inoltre dotato di uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento rispetto allo standard 60Hz sulla variante non 5G.

Oppo A72 5G presenta un display Full HD + da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con rapporto schermo / corpo del 90,5% e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Come accennato, il telefono è alimentato con un SoC Dimensity 720, che supporta 5G ed è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Per quanto riguarda il comparto foto, sul retro dell’Oppo A72 5G troviamo tre fotocamere, tra cui un sensore primario da 16 megapixel, un sensore da 8 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e una fotocamera in bianco e nero da 2 megapixel, tutte disposte in un modulo quadrato che ospita anche il flash. Sul davanti, invece, spicca un sensore da 16 megapixel.

La batteria presente nel telefono è da 4.040 mAh, e viene fornita con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Le opzioni di connettività su Oppo A72 5G includono Wi-Fi, 4G, Bluetooth, GPS e altro ancora.

L’Oppo A72 5G è disponibile in una singola configurazione da 8 GB RAM e 128 GB al prezzo di 1.899 Yuan (circa 230 euro). Il nuovo dispositivo viene lanciato sul mercato in tre opzioni di colore, ovvero Neon, Oxygen Violet e Simple Black. Oppo non ha ancora rivelato se il prodotto verrà interessato da un lancio internazionale, anche se le probabilità sembrano alte.

