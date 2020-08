Oppo A53 2020, l’azienda cinese lancia la nuova versione: batteria da 5000 mAh e Snapdragon 460

Oppo ha lanciato un nuovo telefono in Indonesia senza che il dispositivo venisse anticipato da indiscrezioni o “leak”. Si tratta dell’A53 2020, che si presenta di fatto come successore dell’Oppo A52 rilasciato di recente.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, il marchio cinese ha lanciato l’Oppo A53 nel 2015. Si tratta quindi di una nuova variante, con diverse migliorie in ogni aspetto: anche per questo, nonostante il prezzo conveniente, Oppo A53 2020 è considerato un medio-gamma.

L’Oppo A53 2020 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColorOS 7.2. Il telefono è dotato di un display HD + da 6,5 ​​pollici (1.600×720 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e un rapporto di aspetto 20: 9, ed è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 460 octa-core, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che può essere espansa fino a 256 GB tramite una scheda microSD.

Per quanto riguarda il comparto foto, la configurazione della tripla fotocamera posteriore del telefono presenta un sensore principale da 16 megapixel, supportato da due sensori da 2 megapixel. Sempre sul retro è presente anche un sensore di impronte digitali. Sul lato anteriore, invece, l’Oppo A53 2020 è dotato di un sensore da 16 megapixel con un’apertura f / 2.0 posizionata all’interno del “foro” che l’azienda cinese ha voluto realizzare sul davanti del nuovo prodotto.

Il nuovo telefono dell’azienda cinese è inoltre equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W. Infine, le opzioni di connettività sul telefono includono 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, jack audio da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Secondo il rivenditore indonesiano Shopee, Oppo A53 viene venduto ad un prezzo di partenza di 2.499.000 rupie indonesiane (circa 143 euro) ed è attualmente in preordine nell’unica opzione di archiviazione da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Il telefono è disponibile nelle varianti di colore Electric Black e Fancy Blue. Il device dovrebbe essere lanciato presto anche nei mercati occidentali ed europei.

Fonte Gadgets360