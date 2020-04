Oppo A52 è ufficiale: Snapdragon 665, display da 6,5” e 4 cam sul retro

Oppo ha aggiunto un altro smartphone alla sua serie di telefoni “A”. L’azienda cinese ha infatti appena annunciato l’arrivo di Oppo A52, un nuovo telefono presentato in Cina ed elencato sul sito Web dell’azienda con una sola RAM e configurazione di archiviazione (anche se con due opzioni di colore, ndr).

La singola variante presente nello store ufficiale di Oppo è quella da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo è di 1.599 Yuan, circa euro. Le due colorazioni previste per questo nuovo device sono nero e blu. Attualmente, il dispositivo è in vendita nel mercato cinese, e non sappiamo se Oppo abbia effettivamente l’intenzione di procedere ad un rilascio globale (la probabilità è comunque molto alta).

Oppo A52 funziona con Android 10 come sistema operativo, con personalizzazione ColourOS 7.1. Il telefono dell’azienda cinese è dotato di un display da 6,5 ​​pollici (1.080×2.400 pixel) con un rapporto schermo / corpo del 90,5%. Lo smartphone è inoltre alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 665 octa-core, come mostrato nella lista dell’operatore cinese China Telecom. Il chip è abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS2.1.

Per quanto riguarda il comparto foto, l’Oppo A52 presenta quattro sensori sul retro. Secondo l’elenco di China Telecom, la fotocamera principale include un sensore da 12 megapixel mentre la fotocamera secondaria è un sensore da 8 megapixel. Ci sono anche due sensori da 2 megapixel, che trovano posto nel modulo rettangolare della fotocamera, insieme al flash. Sul lato anteriore troviamo invece una fotocamera da 8 MP. Sul lato è invece presente un sensore di impronte digitali.

Per la connettività, il telefono è dotato di Wi-Fi, LTE, Bluetooth, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB di tipo C per la ricarica. Per quanto riguarda invece la batteria, l’Oppo A52 ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18W.

