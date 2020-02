Oppo A31 è ufficiale: l’azienda cinese presenta il nuovo smartphone “low-cost”

In un momento dove le principali aziende sembrano quasi fare a gara nel presentare i loro ultimi top di gamma, Oppo sembra quella un pò più indietro. La società cinese dovrebbe presentare tra non molto il suo “fiore all’occhiello” per questo 2020, ovvero quel Find X2 che tutti gli utenti attendono con grande curiosità.

Tuttavia, nel frattempo, Oppo non vuole perdere di vista gli altri segmenti del mercato. Da qualche giorno, infatti, è ufficiale il nuovo smartphone realizzato dall’azienda asiatica: stiamo parlando di Oppo A31, un nuovo device che si caratterizza soprattutto per il suo prezzo basso (ma non bassissimo, ndr).

Oppo A31 è un dispositivo piuttosto robusto, che si fa apprezzare per la buona autonomia. Il telefono è dotato di un display da 6,5 ​​pollici con una risoluzione di HD + (1600 × 720 pixel) e un “notch” a forma di goccia d’acqua dove trova posto la fotocamera frontale da 8 megapixel.

Oppo A31 si affida a un processore MediaTek Helio P35 octa-core, che viene fornito assieme a 4 GB di RAM e un’unità flash da 128 GB. Il device è inoltre equipaggiato con una batteria da 4230 mAh, che garantisce livelli di autonomia piuttosto interessanti. Il nuovo prodotto dell’azienda cinese si presenta inoltre con un sensore di impronte digitali, una porta micro USB e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 12 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro da 2 MP.

Lo smartphone esegue l’interfaccia utente ColorOS 6.1 basata su Android 9 Pie, ed è confermato anche il supporto per Bluetooth 5.0. L’Oppo A31 è infine disponibile nei colori Mystery Black e Fantasy White. Finora il nuovo telefono è stato lanciato solo in Indonesia, dove viene venduto al prezzo di 2.599.000 Rupie indonesiane, che al cambio fanno circa 175 euro. Nelle prossime settimane si capirà se Oppo A31 verrà lanciato anche a livello globale.

Fonte Gizchina