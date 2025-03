Operazione contro una rete criminale internazionale: smantellata la banda dei furti di iPhone

Un’operazione condotta dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha portato all’arresto di membri di un’organizzazione criminale internazionale specializzata nel furto di dispositivi elettronici costosi, tra cui gli iPhone. Questo complesso sistema illecito è stato reso noto grazie a un approfondito reportage del Wall Street Journal.

La dinamica dei furti e i suoi protagonisti

L’inchiesta ha rivelato come tredici membri di questo gruppo abbiano orchestrato un elaborato piano per rubare spedizioni di iPhone consegnate da FedEx. Il modus operandi includeva l’uso di script automatizzati per estrarre dati dai sistemi di tracciamento delle spedizioni e, in alcuni casi, anche il ricorso a dipendenti infedeli di AT&T. Questi ultimi ricevevano* compensi per divulgare informazioni riservate sui clienti*, come nomi, indirizzi e numeri di tracciamento degli ordini.

Alcuni componenti della rete criminosa erano coinvolti nella compravendita di informazioni relative alle consegne, mentre altri, noti come runners, acquistavano tali informazioni per rubare fisicamente i pacchi di iPhone dalle porte delle abitazioni, pochi minuti dopo la consegna. Questo approccio ha consentito loro di agire rapidamente, sfruttando ogni vulnerabilità nel sistema di consegna.

Le location strategiche per il crimine

Le indagini hanno anche messo in luce le location utilizzate dai criminali per ricevere i dispositivi rubati. Tre dei membri avevano un punto di raccolta nel quartiere del Bronx a New York, attraverso il quale ricevevano una costante fornitura di apparecchi rubati. Altri due operanti a Brooklyn si occupavano invece di ricevere grandi spedizioni di dispositivi sottratti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti. La rete di furti si estendeva a più stati, e i dispositivi rubati venivano spediti e venduti in mercati esteri.

Il furto in atto e il blitz della sicurezza

Un episodio emblematico è avvenuto quando due runners si sono recati presso un negozio FedEx con un pacco denunciando al personale che conteneva abbigliamento per bambini. La sicurezza di FedEx ha ispezionato il pacco e rinvenuto all’interno degli iPhone rubati, confiscandoli. Quando il pacco è giunto a destinazione vuoto, uno degli uomini ha contattato il servizio clienti di FedEx lamentando il furto dei propri dispositivi. Questo episodio ha messo in evidenza non solo l’audacia dei ladri, ma anche la reazione pronta delle forze di sicurezza.

Collaborazione tra aziende e autorità

FedEx e AT&T hanno collaborato attivamente con le autorità per identificare tutti i criminali coinvolti nell’operazione. In una nota, FedEx ha dichiarato di essere impegnata a collaborare con le forze dell’ordine per affrontare il fenomeno del furto dai portici, noto come “porch piracy”. Da parte sua, AT&T ha evidenziato l’importanza di aggiornare costantemente le proprie procedure e la formazione dei dipendenti per contrastare le tecniche criminali.

Le conseguenze legali per i partecipanti a questo schema illecito sono già evidenti: tutti sono stati accusati e alcuni di loro potrebbero affrontare pene fino a venti anni di carcere. La vicenda rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il crescente problema dei furti di pacchi, che continua a preoccupare molte comunità.