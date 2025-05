Opera lancia nuove funzionalità per la gestione delle schede nel browser Android

Il browser Opera ha recentemente aggiornato le sue funzionalità, introducendo nuove opzioni per la gestione delle schede nella versione 89, progettate per offrire agli utenti un maggior controllo nell’organizzazione dei collegamenti web. Queste nuove caratteristiche si propongono di semplificare e migliorare l’esperienza di navigazione su dispositivi Android, rendendo la gestione delle schede più intuitiva e organizzata.

Tab islands: raggruppamento personalizzato delle schede

Una delle novità più significative è rappresentata dalle “Tab Islands”, che consentono agli utenti di raggruppare manualmente le schede. Per creare una “Tab Island”, è sufficiente premere a lungo su una scheda e trascinarla su un’altra, oppure premere a lungo su un collegamento di una pagina web per aprire una nuova scheda. Questi gruppi di schede possono essere rinominati, permettendo così di organizzare meglio le schede in base a categorie specifiche, come ad esempio acquisti, studio e altro ancora. Questa funzione è particolarmente utile per chi ha l’abitudine di aprire molte schede, poiché permette di ridurre il disordine e rendere la navigazione più funzionale.

Varianti di layout: personalizza la tua esperienza

Un’altra innovazione è la possibilità di scegliere tra diverse configurazioni di layout delle schede, tra cui carousel, griglia e lista. Ogni opzione consente di visualizzare sia le schede singole che i gruppi di schede categorizzate. Gli utenti possono modificare il layout selezionando il pulsante a sinistra nel menu rinnovato della galleria delle schede. L’intento di queste varianti è quello di ridurre l’affollamento visivo delle schede e rendere la navigazione meno opprimente, particolarmente per coloro che tendono a raccoglierne molte.

Funzionalità avanzate per la gestione delle schede

Negli aggiornamenti recenti, Opera ha anche integrato funzionalità per facilitare la ricerca delle schede. Se un utente desidera trovare una scheda specifica, può semplicemente cliccare sull’icona della lente d’ingrandimento nell’angolo in alto a destra della pagina del layout delle schede. Questa opzione di ricerca semplifica notevolmente l’accesso ai collegamenti desiderati, evitando di dover scorrere manualmente tra tutte le schede aperte.

In caso di schede che riproducono audio fastidioso, il browser permette ora di silenziare solo le schede selezionate, impedendo di dover silenziare l’intero dispositivo. Questo aggiornamento fornisce una maggiore personalizzazione e comodità durante la navigazione, specialmente in contesti pubblici o di lavoro.

Ripristino delle schede chiuse per sbaglio

Un’altra funzionalità utile è la possibilità di ripristinare le schede chiuse per sbaglio. Attraverso il pulsante dedicato “recenti schede chiuse” nella galleria delle schede, gli utenti possono recuperare facilmente le pagine o i gruppi di schede rimosse. Questo strumento è fondamentale per chi potrebbe involontariamente chiudere collegamenti importanti, garantendo così che l’utente non perda informazioni cruciali.

In sintesi, con la versione 89, il browser Opera si propone di offrire una gestione delle schede più efficiente e versatile, concentrandosi su funzionalità che migliorano l’usabilità e semplificano la navigazione. Queste novità rappresentano un passo avanti nel mondo dei browser per Android, cercando di centralizzare in un’unica applicazione le funzioni di gestione delle schede più utili e richieste dagli utenti.