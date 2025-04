OpenAI si prepara a lanciare una nuova piattaforma social per rivaleggiare con X e Meta

OpenAI, già protagonista nel panorama dei chatbot, sembra avventurarsi in un nuovo territorio: un social network che potrebbe mettere in discussione la supremazia di piattaforme affermate come X e Meta. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l’azienda sta sperimentando un prototipo che integra gli strumenti di generazione di immagini di ChatGPT in un flusso sociale, permettendo agli utenti di creare e condividere contenuti.

Un prototipo in fase di sviluppo

Le informazioni provenienti da insider suggeriscono che il progetto di OpenAI è ancora nelle fasi iniziali, ma già esisterebbe un prototipo attivo che fa leva sulla potenza dell’intelligenza artificiale. La piattaforma sociale, che potrebbe prendere forma come una nuova applicazione o semplicemente una funzione integrata nella già popolare app di ChatGPT, è concepita per offrire agli utenti uno spazio in cui non solo consumare contenuti, ma anche generarli, potenzialmente con l’assistenza dell’IA.

All’interno della piattaforma, si prevede la creazione di un flusso sociale simile a quello di X o Instagram, con un tocco distintivo: un’esperienza arricchita da soluzioni AI. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha già mostrato il prototipo a persone esterne all’azienda, raccogliendo feedback per scandagliare il futuro del progetto.

Competizione diretta con X e Meta

Qualora la piattaforma dovesse diventare operativa, OpenAI si troverebbe a competere non solo contro X, ma anche contro le funzionalità di Meta. La risposta di Altman alle notizie sulle ambizioni di Meta per un nuovo assistente AI è stata eloquente: “Ok, forse faremo un’app sociale.” Questo confronto mette in evidenza le ambizioni dell’azienda di consolidare la propria posizione nel settore dell’IA.

Oltre a questa competizione, la nascita di un flusso sociale appare strategica per il futuro di OpenAI. Il contenuto generato dagli utenti in tempo reale rappresenta uno dei beni più preziosi per le aziende tecnologiche, che utilizzano tali dati per alimentare i propri modelli di intelligenza artificiale. Ad esempio, Grok, il chatbot di Musk, attinge a contenuti da X per generare le proprie risposte. Meta, dal canto suo, si serve di dati provenienti da Facebook e Instagram. Creando un proprio flusso sociale, OpenAI potrebbe ridurre la propria dipendenza da fonti esterne e iniziare a raccogliere direttamente questi dati preziosi.

Nuove opportunità di creazione di contenuti

La potenziale piattaforma social di OpenAI non si ferma alla raccolta di dati. Ha anche l’obiettivo di fornire agli utenti strumenti per creare contenuti virali e di alta qualità. Secondo quanto rivelato, parte della missione del progetto è supportare gli utenti nella condivisione di “contenuti migliori” attraverso l’intelligenza artificiale. Un ricercatore di un laboratorio concorrente ha persino notato con un pizzico di invidia come l’uso di Grok per generare post accattivanti stia suscitando interesse tra i competitors nell’ambito della IA.

Tuttavia, restano incognite sul futuro di questo progetto. La situazione attuale di OpenAI è già complessa, con la necessità di espandere ChatGPT, sviluppare nuovi strumenti e affrontare l’attenzione pubblica crescente. In un mercato già saturo di opzioni, convincere gli utenti a investire tempo in un nuovo flusso sociale rappresenta una sfida considerevole.

La scia di sviluppi di OpenAI nel settore non è da sottovalutare. Resta da vedere se questa iniziativa si concretizzerà e come influenzerà l’attuale panorama dei social media e dell’intelligenza artificiale.