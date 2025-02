OpenAI rende accessibile la ricerca approfondita a tutti gli utenti di ChatGPT Plus

OpenAI ha svelato una novità attesa da molti: a partire dal 25 febbraio 2025, la funzione di ricerca approfondita sarà disponibile per tutti gli utenti di ChatGPT Plus. Questa innovativa funzionalità, precedentemente riservata agli abbonati Pro al costo di 200 dollari al mese, ora sarà accessibile per una spesa decisamente più contenuta di 20 dollari mensili. Scopriamo insieme le potenzialità e i dettagli di questa nuova opportunità.

Espansione dell'accesso e limiti di utilizzo

Dal mese di febbraio, gli utenti Plus, Team, Edu e Enterprise potranno usufruire della ricerca approfondita con un limite di 10 richieste al mese. Gli utenti Pro, inizialmente autorizzati a effettuare 100 query mensili, vedranno invece il loro limite aumentato a 120 richieste. Questo ampliamento è stato concepito per far sì che un numero maggiore di utenti possa effettuare analisi dettagliate e generare report completi, mantenendo un costo competitivo rispetto ad altri chatbot dotati di funzioni simili, come Grok-3, Gemini Advanced e DeepSeek.

Funzionalità avanzate della ricerca approfondita

La ricerca approfondita è progettata per cercare autonomamente sul web, analizzare informazioni provenienti da conoscenze diverse e sintetizzare report esaustivi su argomenti complessi. Utilizza il modello di ragionamento O3 di OpenAI, appositamente ottimizzato per la navigazione e l'analisi dei dati. In questo modo, l'intelligenza artificiale è in grado di interpretare e esaminare testi, immagini e PDF.

Gli utenti possono inserire richieste e allegare documenti pertinenti, consentendo all'AI di generare report approfonditi, ben documentati e correttamente citati. Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per chi opera nei settori finanziario, scientifico, politico e ingegneristico, oltre a ricercatori e consumatori esigenti in cerca di informazioni precise e attendibili.

Miglioramenti nella gestione dei file caricati

In risposta al feedback degli utenti, OpenAI ha potenziato la capacità della ricerca approfondita di comprendere e fare riferimento ai file caricati. Il sistema ora integra in modo più efficace i dati provenienti dai documenti forniti dagli utenti, garantendo che i report generati siano contestualmente accurati e personalizzati sulle specifiche esigenze informative.

Questa miglioria semplifica il processo di ricerca, permettendo una fusione senza soluzione di continuità tra i documenti e i dati forniti dall'utente e le informazioni reperite in tempo reale sul web.

Sviluppi futuri previsti

Attualmente la ricerca approfondita produce report basati su testi, ma OpenAI ha in programma di introdurre funzionalità come immagini incorporate, visualizzazioni dei dati e altri output analitici per arricchire l'esperienza degli utenti.

Questi miglioramenti puntano a fornire ulteriore chiarezza e contesto, rendendo i report più completi e facili da utilizzare. L'azienda sta esplorando anche la possibilità di incrementare i limiti di query e ampliare l'accesso, per rispondere alla crescente domanda di capacità di ricerca avanzata.

Disponibilità della funzione di ricerca approfondita

La funzione di ricerca approfondita è ora accessibile su tutte le piattaforme di ChatGPT, comprese quelle web, iOS, Android, macOS e Windows. Gli utenti possono attivarla selezionando l'opzione "deep research" all'interno dell'interfaccia di ChatGPT. L'AI condurrà quindi la ricerca in modo autonomo e fornirà un report dettagliato direttamente nella chat, normalmente entro 5 o 30 minuti, a seconda della complessità della richiesta.

Poiché la ricerca approfondita richiede più tempo rispetto alla maggior parte delle richieste, gli utenti sono invitati ad attendere la risposta del chatbot anziché riavviare o reinserire la propria query. Esiste un numero limitato di richieste all'interno delle fasce di prezzo più basse e anche una query ripetuta verrà conteggiata come una nuova richiesta.

Con questo ampliamento, OpenAI manifesta l'intenzione di rendere più accessibili strumenti di intelligenza artificiale avanzati, consentendo a una vasta gamma di utenti di usufruire di capacità di ricerca sofisticate.