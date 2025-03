OpenAI prepara il lancio di AI per ricerca di livello dottorale

Il mondo dell'intelligenza artificiale sta vivendo un periodo di grande fermento, con OpenAI in prima linea nel rilascio di tecnologie sempre più avanzate dedicate alla ricerca. Un recente report di The Information ha rivelato che l'azienda potrebbe introdurre una serie di prodotti di intelligenza artificiale specializzati, tra cui un'opzione di abbonamento da 20.000 dollari al mese pensata per il sostegno alla ricerca a livello di dottorato. Questo nuovo ramo dell'AI promette di rivoluzionare il modo in cui vengono condotti studi complessi, offrendo risorse senza precedenti per ricercatori e professionisti del settore.

Cosa si intende per AI di livello dottorale?

Il termine "AI di livello dottorale" fa riferimento a modelli in grado di affrontare compiti che normalmente richiederebbero una preparazione accademica avanzata. Questi agenti specializzati potrebbero condurre ricerche di alto livello, scrivere e correggere codice complesso autonomamente, e analizzare grandi set di dati producendo rapporti dettagliati. La chiave di questa innovazione è che questi modelli potrebbero affrontare problematiche che, di norma, necessitano di anni di esperienza e formazione specifica.

Le affermazioni di OpenAI circa le capacità "di livello dottorale" si basano su performance misurate attraverso test specifici. Ad esempio, i modelli della serie o1 hanno ottenuto risultati significativi in prove di scienze, programmazione e matematica, paragonabili a quelli di studenti di dottorato in situazioni impegnative. Lo strumento Deep Research dell'azienda, in grado di generare articoli scientifici completi di citazioni, ha ottenuto un punteggio del 26,6% nell' "Esame Finale dell'Umanità", una valutazione che comprende oltre 3.000 domande su più di 100 materie.

Innovazioni e sviluppi dei modelli o3

Il recente sviluppo di OpenAI include i modelli o3 e o3-mini, presentati a dicembre. Questi nuovi modelli si basano sulla famiglia o1, lanciata all'inizio dello scorso anno. Proprio come i suoi predecessori, i modelli o3 adotteranno una tecnica di ragionamento chiamata "catena di pensiero privata", che simula un dialogo interno del modello mentre affronta i problemi in modo iterativo prima di fornire una risposta finale.

Questo approccio è stato studiato per imitare il modo in cui i ricercatori umani affrontano questioni complesse, dedicando tempo al pensiero critico piuttosto che fornendo risposte immediate. Secondo OpenAI, più tempo viene dedicato a questo tipo di inferenza, migliori saranno i risultati. Perciò, il costo di 20.000 dollari mensili sembrerebbe garantire una notevole quantità di tempo di elaborazione per affrontare problemi complessi.

Risultati dei test e performance delle nuove tecnologie

I modelli o3 hanno ottenuto punteggi record nei test di ragionamento visivo ARC-AGI, raggiungendo il 87,5% durante le prove ad alta complessità, un risultato paragonabile a quello degli esseri umani che raggiungono una soglia dell'85%. Inoltre, il modello ha totalizzato il 96,7% nell'American Invitational Mathematics Exam 2024, sbagliando solo una domanda, e ha raggiunto l'87,7% nel test GPQA Diamond, che comprende domande di biologia, fisica e chimica a livello di laurea.

Con il lancio di questi avanzatissimi strumenti di AI, OpenAI si posiziona come leader nel settore, avanzando nell'integrazione di intelligenza avanzata nei processi di ricerca e contribuendo a rivoluzionare il campo accademico e professionale. I futuri sviluppi nel settore promettono di ridefinire le frontiere della conoscenza e dell'innovazione.