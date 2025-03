OpenAI ottiene un finanziamento record da 40 miliardi di dollari grazie a SoftBank

OpenAI, la società leader nel campo dell’intelligenza artificiale, ha catturato l’attenzione del mondo degli affari con un nuovo round d’investimento da 40 miliardi di dollari, guidato da SoftBank. Questa operazione ha portato la valutazione di OpenAI a ben 300 miliardi di dollari, segnando un momento storico: si tratta del più grande finanziamento mai registrato per una compagnia tecnologica privata, secondo quanto riportato dalla CNBC.

I dettagli dell’investimento

Il pacchetto di finanziamento prevede un iniziale afflusso di 10 miliardi di dollari, con SoftBank che contribuirà per 7,5 miliardi insieme a un ulteriore investimento di 2,5 miliardi proveniente da un sindacato di investitori, come indicato da Bloomberg. Gli ulteriori 30 miliardi di dollari sono previsti in arrivo entro la fine dell’anno, ma c’è una condizione: OpenAI deve ufficialmente convertire la propria struttura in una società a scopo di lucro. In caso contrario, rischia di perdere un quarto dell’accordo.

Progetti futuri e crescita dell’azienda

Questo finanziamento arriva in un momento cruciale per OpenAI, che ha recentemente annunciato la creazione di Stargate, una joint venture da 500 miliardi di dollari supportata da SoftBank, Oracle e dal fondo MGX di Abu Dhabi. L’obiettivo è costruire enormi datacenter di intelligenza artificiale nei prossimi quattro anni. La compagnia sta operando ad un ritmo serrato: proprio lunedì, il CEO Sam Altman ha comunicato che OpenAI ha raggiunto 1 milione di utenti in un solo ora, grazie a una nuova funzionalità di ChatGPT chiamata Images, che ha riscosso un enorme successo per la sua capacità di generare opere d’arte ispirate allo Studio Ghibli. Inoltre, Altman ha rivelato che nei prossimi mesi sarà rilasciato un nuovo modello linguistico open-weight che includerà anche un reasoning avanzato. È interessante notare che, secondo la stessa azienda, ChatGPT serve 500 milioni di persone ogni settimana.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La questione della sostenibilità economica

Nonostante la crescita esplosiva, OpenAI sta affrontando sfide significative in termini economici. Bloomberg ha recentemente riportato che l’azienda prevede di generare ricavi per 12,7 miliardi di dollari solo per quest’anno, un notevole incremento rispetto ai 3,7 miliardi di dollari di ricavi ricorrenti annualizzati dello scorso anno. Tuttavia, il report evidenzia che OpenAI non si aspetta di diventare positiva dal punto di vista del cash flow fino al 2029, anno in cui le proiezioni indicano un impressionante fatturato di 125 miliardi di dollari.

La mission di OpenAI

Nell’annuncio riguardante il finanziamento, OpenAI ha sottolineato il proprio obiettivo di sviluppare un’AGI che apporti benefici a tutta l’umanità. Altman ha chiarito che realizzare questa visione richiederà notevoli risorse: calcolo, energia, infrastrutture globali e, naturalmente, un ingente capitale finanziario. Questo nuovo round di finanziamenti, secondo OpenAI, rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione della sua ambiziosa missione.