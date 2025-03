OpenAI migliora la generazione di immagini nel nuovo modello ChatGPT-4o

OpenAI ha recentemente portato un avanzamento significativo nel suo strumento di generazione di immagini, integrando un nuovo modello all’interno di ChatGPT-4o. Questo aggiornamento promette di fornire immagini più realistiche e dettagliate, a partire da semplici richieste testuali. Tuttavia, il passato ci ha mostrato prestazioni miste in questo ambito, lasciando alcuni utenti scettici. Ho deciso di mettere alla prova questa nuova funzionalità con sette diversi suggerimenti per valutare le reali capacità del modello e le differenze rispetto ad altri strumenti di generazione di immagini basati su intelligenza artificiale.

Test di immagini: case e paesaggi

Per il primo test, ho chiesto al modello di generare una fotografia di una casa suburbana in primavera. Le immagini risultanti sono risultate gradevoli, restituendo un’interpretazione corretta della stagione, ma non somigliavano a fotografie reali. Sebbene queste immagini potessero essere utilizzate per brochure promozionali o come materiale per aziende turistiche, la loro qualità lasciava trasparire facilmente la loro natura artificiale, rendendo evidente che non si trattasse di scatti reali.

Creazione di loghi e branding

Ho poi provato a far creare un logo per un negozio di gelati sulla passeggiata. La rapidità con cui il modello ha prodotto diverse opzioni di design è stata sorprendente. Tuttavia, ho notato che i primi loghi presentavano uno stile simile, e quando ho richiesto una variazione, il risultato è cambiato da giocoso a piuttosto banale. È fondamentale fare attenzione a ortografia e leggibilità, poiché ho riscontrato alcuni errori di scrittura nei testi generati.

Fumetti e narrazione visiva

A seguire, ho testato il modello con la richiesta di creare un fumetto che mostrasse due gatti che chiacchierano sul tempo. Il risultato iniziale è stato un singolo fumetto, ma richiedendo un’intera striscia, le aspettative non sono state soddisfatte. Il layout e la qualità dell’immagine erano lontani da ciò che solitamente si vede nei fumetti commerciali, sebbene il secondo tentativo tentasse di emulare uno stile Disney. Certamente, c’era margine di miglioramento.

Design di packaging

Ho successivamente esplorato il design di un pacchetto per una barretta di cioccolato chiamata Amanda. Questo suggerimento ha portato a risultati piuttosto interessanti e ben elaborati. Tuttavia, ho incontrato un messaggio d’errore quando ho tentato di generare altre due varianti, a causa di restrizioni legate alle politiche sui contenuti. Questo ha reso l’esperienza frustrante, portandomi a riformulare la richiesta senza successo.

Paesaggi urbani

In un’altra prova, ho richiesto un’immagine di New York City in estate. L’immagine risultante si è avvicinata a un dipinto piuttosto che a una fotografia, evidenziando il deficit nel creare immagini fotorealistiche. Anche la richiesta di “maggiore realismo” ha portato a un secondo scatto deludente, il che ha portato a una riflessione sull’interpretazione del modello del paesaggio urbano.

Creazione di premi e riconoscimenti

Con un focus sui riconoscimenti, ho chiesto la creazione di un’immagine di un premio per intelligenza artificiale. Il modello ha generato alcuni premi convincenti, ma i dettagli non erano uniformi. Questo strumento potrebbe rivelarsi utile per chi desidera offrire premi per occasioni informali come feste in famiglia.

Risultati misti: oggetti vari

Ultimo test, ho chiesto un’immagine realistica di un dinosauro, una patata e un gatto. Sorprendentemente, la patata si è mostrata come l’immagine più realistica. Invece, il dinosauro e il gatto erano decisamente meno impressionanti. Questo a dimostrazione di quanto il modello richieda dettagli specifici per produrre risultati migliori.