OpenAI lancia GPT-4.5: novità nella generazione di testi e video nel panorama dell'IA

OpenAI ha recentemente fatto un annuncio atteso da molti anni: il rilascio di GPT-4.5, un modello avanzato di intelligenza artificiale promettente miglioramenti significativi nella comprensione, creatività e capacità di fornire risposte più precise. Questo passo avviene in un quadro competitivo in continua evoluzione, dove l'intelligenza artificiale continua a catturare l'attenzione globale. Le nuove funzionalità di GPT-4.5 sono progettate per rispondere meglio alle esigenze degli utenti, in particolare per quelli che utilizzano ChatGPT per una varietà di applicazioni, dalla scrittura alla programmazione.

Novità del modello GPT-4.5

Il nuovo modello GPT-4.5 è già disponibile per gli utenti di ChatGPT Pro e per gli sviluppatori tramite l'API di OpenAI. Per gli abbonati ai piani Plus e Team, l'accesso partirà la prossima settimana, mentre coloro che appartengono ai piani Enterprise ed Edu dovranno attendere un po' di più. Le migliorie introdotte da GPT-4.5 non si limitano a un semplice aggiornamento, ma mirano a rendere il modello più robusto e versatile, aumentando l'affidabilità nelle risposte e nella generazione di contenuti.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la riduzione delle cosiddette “allucinazioni”, situazioni in cui il modello forniva informazioni errate o fuorvianti. Questo cambiamento si rivela cruciale per coloro che si affidano all'IA per informazioni pratiche o per attività professionali, garantendo in tali contesti un supporto più utile e preciso.

Applicazioni pratiche di GPT-4.5

Sfruttare i vantaggi di GPT-4.5 significa avere a disposizione uno strumento straordinario per diverse attività. Dal copywriting alla programmazione, il nuovo modello si distingue per la sua capacità di affrontare compiti complessi e di assistere gli utenti nella risoluzione di problemi pratici. Con la sua maggiore intelligenza, GPT-4.5 dimostra di essere una risorsa preziosa non solo per privati cittadini, ma anche per professionisti e aziende che cercano soluzioni rapide ed efficaci.

La nuova versione si colloca come un'evoluzione naturale rispetto a GPT-4, ma integra miglioramenti chiave che possono fare la differenza nel lavoro quotidiano di chi utilizza l'IA. Ciò rende GPT-4.5 una scelta preferita per chi cerca dinamicità e efficienza nelle proprie interazioni con la tecnologia.

Sora: accesso alla generazione video in Europa

In un altro annuncio importante, OpenAI ha rivelato che Sora, il modello dedicato alla generazione di video a partire da prompt testuali, è ora disponibile anche in Europa e nel Regno Unito. Questo strumento è stato testato con successo nelle settimane scorse, usando una VPN, e ora gli utenti possono accedervi direttamente senza ulteriori complicazioni.

La generazione video rappresenta un settore in forte espansione nell’ambito dell'intelligenza artificiale e l'accesso a questo strumento potrebbe cambiare notevolmente il modo in cui vengono creati contenuti visivi. Con l'aumento dell'interesse verso la creazione di video, Sora ha il potenziale per attrarre un gran numero di utenti e professionisti del settore, creando opportunità innovative e stimolanti in un futuro non troppo lontano.

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale continua a sorprendere e a intrattenere, promettendo novità che avranno un impatto significativo sulla società e sulle modalità di lavoro quotidiane.