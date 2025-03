OpenAI integra la generazione di immagini AI direttamente in ChatGPT: novità per utenti e professionisti

Un’importante innovazione arriva da OpenAI, che ha recentemente aggiornato il suo chatbot principale, ChatGPT, permettendo la generazione nativa di immagini AI attraverso il modello 4o. Questa nuova funzionalità è ora a disposizione sia per gli utenti gratuiti sia per quelli a pagamento, mentre si prevede che anche gli utenti aziendali e quelli della sfera educativa abbiano accesso a questa novità nei prossimi giorni. La compagnia ha anche esteso il proprio impegno nel settore video AI con Sora, un generatore di video AI.

Dall-E e la nuova integrazione in ChatGPT

Il percorso di OpenAI nella generazione di immagini si è finora concentrato su Dall-E, una piattaforma separata che gli utenti possono utilizzare direttamente attraverso ChatGPT. Dall-E permette di realizzare immagini che spaziano da scene di opere spaziali a fotografie in stile stock. La peculiarità di Dall-E, che lo rende uno dei migliori generatori di immagini AI, è il suo approccio conversazionale che facilita la creazione e la modifica delle immagini. La capacità di “chattare per modificare”, quindi, è destinata a diventare parte integrante anche di ChatGPT, mantenendo Dall-E come opzione accessibile.

Prezzi e limitazioni dell’uso di ChatGPT

Utilizzare ChatGPT rimane gratuito, ma esistono piani a pagamento a partire da 20 dollari al mese, i quali offrono funzionalità avanzate. Tuttavia, è fondamentale ricordare che le limitazioni del piano attuale si applicano anche alla generazione di immagini. Per gli utenti con il piano gratuito, ci potrebbero essere restrizioni quando si utilizza il modello 4o, incidendo su messaggi, caricamenti di file e analisi dei dati. Situazione analoga si verifica per gli utenti di Sora. Chi utilizza ChatGPT Plus, avrà diritto a una immagine per ciascun prompt.

Focus sulla creazione di immagini professionali

Il nuovo strumento per la generazione di immagini tramite ChatGPT si concentra prevalentemente sulla creazione di contenuti utili per il lavoro, come infografiche e diagrammi. A tal proposito, OpenAI ha dichiarato di aver migliorato la resa testuale, una caratteristica necessaria per affrontare i problemi di “hallucination” che si verificano con i modelli AI, portando a errori di scrittura nelle immagini. Gli utenti hanno anche la possibilità di caricare le proprie immagini da modificare utilizzando l’AI, amplificando così le potenzialità creative.

Limiti tecnici e miglioramenti futuri

Tuttavia, ci sono delle limitazioni significative nell’uso di ChatGPT per la generazione di immagini. In primo piano, la piattaforma potrebbe non consentire modifiche precise in aree specifiche di un’immagine. Questo può essere problematico, poiché i modelli AI possono generare errori, come mani con undici dita. Se un utente carica una propria immagine e modifica il volto di un soggetto, è possibile che le modifiche vengano perse nel processo di editing. Altri aspetti problematici riguardano il ritaglio e le visualizzazioni di dati, nonché la gestione di testi in diverse lingue. OpenAI ha riconosciuto queste problematiche attraverso un post sul blog, promettendo interventi correttivi già nei prossimi giorni.

Sicurezza e standard dell’immagine

Analogamente a quanto avviene con Dall-E, le immagini generate in ChatGPT non presenteranno watermark visibili che identifichino la loro origine come prodotte da AI. OpenAI ha promesso che le immagini seguiranno gli standard C2PA per l’inclusione di metadati, così che sia possibile riconoscere, seppur indirettamente, la natura AI dell’immagine. In tema di sicurezza, OpenAI applicherà le stesse linee guida relative ai contenuti del modello 4o, con restrizioni particolarmente acute su nudità e violenza grafica.

Per un’analisi approfondita delle capacità di ChatGPT e suggerimenti su come scrivere i migliori prompt per la generazione di immagini AI, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.