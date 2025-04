OpenAI implementa nuove funzionalità nella ricerca web di ChatGPT per un’esperienza di shopping migliorata

OpenAI ha recentemente annunciato significativi miglioramenti alle capacità di ricerca web di ChatGPT, volti a rendere il chatbot un alleato più utile per gli acquisti. Grazie a queste modifiche, gli utenti avranno accesso a informazioni più dettagliate e aggiornate sui prodotti che desiderano, trasformando il modo in cui vengono effettuate le ricerche online.

Aggiornamenti sulle funzionalità di ricerca

Secondo Adam Fry, responsabile del prodotto di ricerca per ChatGPT di OpenAI, prima di questi aggiornamenti, gli utenti trovavano difficile ottenere informazioni aggiornate sui prezzi e visualizzare immagini pertinenti. Con il nuovo set di funzionalità, una semplice ricerca su ChatGPT per l’acquisto di determinati prodotti genererà risultati più utili, presentando informazioni come schede prodotto complete di immagini, prezzi e valutazioni, organizzate in un formato di facile lettura.

Le raccomandazioni fornite da ChatGPT saranno organiche, senza annunci pubblicitari o risultati sponsorizzati. Tuttavia, OpenAI collabora con diversi partner per garantire che i prezzi visualizzati siano sempre aggiornati, anche se i dettagli su chi siano questi partner non sono stati divulgati. Questo approccio mira a garantire agli utenti un’esperienza di acquisto più autentica e informata.

Esempio pratico della nuova funzionalità

In una dimostrazione condotta da Fry, è stato mostrato come utilizzare la nuova funzionalità. Una query come “le migliori macchine per espresso sotto i 200 dollari, perfette per preparare latte e adatte a spazi ridotti” produceva una selezione di tre prodotti, corredata da schede dettagliate. Sotto le schede, vi era una spiegazione scritta che forniva ulteriori dettagli sui prodotti raccomandati.

Cliccando su una scheda di un prodotto, appariva una barra laterale simile a Google Shopping, arricchita con informazioni sui punti vendita e recensioni da siti come Amazon, Best Buy e Reddit. Inoltre, si poteva trovarvi un pulsante “Chiedi informazioni su questo”, che consentiva di porre domande specifiche a ChatGPT riguardo al prodotto scelto.

Comparazione con risultati di ricerca tradizionali

Quando Fry è stato interrogato riguardo al motivo per cui la barra laterale ricordasse il layout di Google, ha spiegato che OpenAI ha cercato di mantenere un’esperienza unica per ChatGPT, pur consapevole dell’importanza di presentare le informazioni in un modo familiare agli utenti, con dati strutturati che includono prezzi e immagini.

In un altro esempio, Fry ha mostrato come un risultato di ricerca per il Nintendo Switch 2 venisse trattato, nonostante il prodotto non fosse ancora disponibile sul mercato. Sebbene ChatGPT abbia segnalato che rivenditori come il My Nintendo Store avevano registrato “rapidi esaurimenti”, ha indicato anche alcuni “rivenditori terzi e specializzati” per i preorder, compresi un’offerta su eBay del valore di 710 dollari e un rivenditore poco noto chiamato “Store Collectibles”. Questi dettagli mettono in luce la necessità di verificare sempre le informazioni fornite, dato che le funzionalità sono ancora in fase di sviluppo.

Lancio delle nuove funzionalità

Le novità relative agli aggiornamenti di shopping saranno disponibili a partire da oggi per gli utenti di ChatGPT Plus, Pro, Free e anche per coloro che non sono registrati al servizio. Adam Fry ha rivelato che OpenAI ha già raccolto un milione di ricerche web effettuate tramite ChatGPT nell’ultima settimana, un segnale della crescente popolarità di questo strumento nel panorama virtuale.