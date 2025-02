OpenAI estende l'accessibilità della modalità vocale avanzata di ChatGPT per utenti gratuiti

OpenAI, sempre più impegnata a mantenere la propria competitività nel mercato, ha deciso di ampliare la disponibilità della modalità vocale avanzata di ChatGPT per gli utenti non paganti. Da ora è possibile interagire con l’intelligenza artificiale tramite comandi vocali da dispositivi mobili, sia Android che iOS, oltre che da desktop. Questa opportunità si concretizza attraverso l'app ChatGPT e l'applicazione web, consentendo un’ampia gamma di interazioni vocali.

Funzionalità della modalità vocale avanzata

La modalità vocale avanzata di ChatGPT utilizza tecnologie sofisticate che le consentono di interpretare le varie sfumature del parlato, come il tono e la cadenza. Ciò permette all’AI di fornire risposte con una sonorità più naturale e carica di emozioni. Gli utenti possono semplicemente attivare la modalità toccando l'icona che si trova in basso a destra della casella per l’inserimento del testo e avviare così una conversazione a voce libera.

Questa funzione si presta a molteplici utilizzi: dalle simulazioni di dibattiti agli assistenti in cucina, fino al supporto nella preparazione per colloqui di lavoro. Gli utenti possono porre domande di qualsiasi tipo, chiedere consigli pratici e, in sostanza, utilizzare l'intelligenza artificiale come supporto per le più varie esigenze quotidiane.

Come sfruttare al meglio la modalità vocale avanzata

Per chi non ha ancora provato questa modalità, l'attivazione è semplice. È sufficiente toccare l'icona accanto al box di inserimento del testo per cominciare a interagire vocalmente. Ciò permette di trasformare l'interazione testuale in una conversazione sonora, rendendo le richieste e le risposte più immediate e fluide. Inoltre, si possono affrontare temi di discussione impegnativi, chiedere feedback specifico per eventi importanti o persino ricevere ispirazioni per riflessioni quotidiane.

Questa interazione vocale non è limitata a semplici domande; è possibile fare brainstorming, esplorare idee e risolvere problemi pratici insieme a ChatGPT. Insomma, le possibilità di utilizzo sono vastissime e si adattano in modo flessibile alle necessità degli utenti.

Novità per gli utenti di ChatGPT Free

OpenAI ha chiarito che l'uso della modalità vocale avanzata ha dei limiti, ma recentemente ha deciso di rendere queste restrizioni meno rigide per gli utenti con un account gratuito. Inizialmente, i limiti erano impostati su base mensile, ma ora sono passati a un conteggio giornaliero. Questo significa che ogni giorno gli utenti si ritrovano con l’opportunità di utilizzare la funzionalità avanzata senza dover attendere il mese successivo.

Ciononostante, rimangono dei vincoli: l'agenzia avvisa che ci saranno allerta quando si sta per raggiungere un limite di 3 minuti di uso vocale. Una volta superato, si potrà tornare a usufruire della modalità vocale standard che offre una trascrizione del parlato in testo, prima dell'elaborazione da parte del modello generativo.

Come attivare la modalità vocale avanzata su Android

Per facilitare l’accesso alla modalità vocale avanzata sui dispositivi Android, OpenAI suggerisce di seguire alcuni passaggi semplici. Dopo aver scaricato e installato l'app di ChatGPT, si può accedere alle impostazioni rapide e selezionare l'icona che raffigura una piccola matita per modificare i comandi disponibili. Trascinando l'icona di ChatGPT nella parte superiore delle impostazioni rapide, gli utenti possono avere accesso immediato alla funzionalità senza dover cercare l'app tra quelle installate.

In entrambi i casi, sia su desktop che su dispositivi mobili, gli utenti possono anche selezionare il tipo di voce con cui desiderano interagire. Alla fine della conversazione, sarà possibile accedere a una trascrizione completa, utile per monitorare le interazioni o tenere traccia delle informazioni scambiate.