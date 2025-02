OpenAI e Iliad: Investimenti milionari per sostenere l'Intelligenza Artificiale in Europa

L'Intelligenza Artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama tecnologico europeo, grazie all'espansione di importanti aziende come OpenAI e Iliad. Recentemente, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha annunciato che la società aprirà un nuovo ufficio a Monaco di Baviera. Questo passo è parte di una strategia più ampia per rendere l'intelligenza artificiale accessibile a un numero maggiore di aziende e cittadini nel Vecchio Continente. Parallelamente, Iliad ha rivelato un programma di investimenti significativo per potenziare le sue infrastrutture legate all'AI.

OpenAI espande la sua influenza in Europa

Sam Altman ha ufficializzato l'apertura di un nuovo ufficio di OpenAI a Monaco, un'iniziativa che si inserisce in un contesto di crescente interesse per l’AI in Europa. Durante il suo intervento all'università Technische di Berlino, Altman ha espresso il desiderio di implementare un progetto simile a quello Stargate, già avviato negli Stati Uniti. Questo nuovo centro operativo avrà l’obiettivo di facilitare la collaborazione tra OpenAI e le imprese locali, accelerando così l'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale in vari settori.

La notizia è arrivata proprio in prossimità dell’Artificial Intelligence Action Summit, previsto a Parigi, evento che promette di riunire politici e rappresentanti di diversi stati membri dell'Unione Europea. Altman è atteso come speaker d’onore e il suo messaggio si fa chiaro: l’Europa non può permettersi di rimanere indietro nel panorama globale dell’intelligenza artificiale. A questo proposito, l'amministratore delegato ha invitato i leader europei ad adottare una posizione più favorevole nei confronti delle innovazioni in campo AI, suggerendo che le attuali normative potrebbero necessitare di una revisione per favorire un ambiente più competitivo.

Iliad e il progetto di espansione delle infrastrutture AI

Non è solo OpenAI a investire nel futuro dell'intelligenza artificiale in Europa. Anche Iliad, noto gruppo di telecomunicazioni francese, ha annunciato un piano di investimenti da tre miliardi di euro per la sua controllata OpCore, che gestisce un network di datacenter. Questo investimento avrà un impatto considerevole sulla capacità di calcolo disponibile nel continente, con inizio dai potenziamenti previsti nei prossimi mesi.

L’obiettivo a lungo termine è quello di sviluppare una potenza di calcolo di diversi gigawatt che renderà l'infrastruttura di Iliad una delle più robuste in Europa. Gli utenti di Iliad, più di 15 milioni in Francia, beneficeranno presto anche di un accordo con Mistral AI, grazie al quale sarà reso disponibile il modello Le Chat Pro. Questa nuova offerta va a coprire la crescente domanda di strumenti AI nel mercato Europeo, posizionando Iliad come un attore chiave nel settore delle telecomunicazioni e innovazione digitale.

Il messaggio di sensibilizzazione da parte dei leader del settore

Sam Altman, durante il suo discorso, ha sollecitato l'Europa a non sottovalutare il potenziale dell'intelligenza artificiale. Le opportunità in questo campo sono enormi, e una ritrosia ad adottare nuove tecnologie potrebbe relegare il continente a un ruolo marginale in una corsa che vede già protagonisti gli Stati Uniti e altre potenze asiatiche. È fondamentale, secondo Altman, che l'Europa si apra a collaborazioni transnazionali e investimenti nel capitale umano specializzato nel settore.

Con l'industria dell'AI che continua a crescere a ritmi vertiginosi, le dinamiche del mercato stanno cambiando e l'Europa, per rimanere competitiva, deve fare leva sulla sua eccellenza nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. Questa sfida si traduce in un’occasione imperdibile per l'innovazione e lo sviluppo economico, ma richiede anche un impegno collettivo da parte di governi, aziende e università.

L'anno 2025 si preannuncia come un periodo cruciale per la trasformazione digitale in Europa, e gli investimenti in AI da parte di aziende come OpenAI e Iliad rappresentano solo l'inizio di una nuova era tecnologica che promette di cambiare radicalmente il panorama economico e sociale.