Ontario cancella il contratto con Starlink: impatto sul servizio internet e nuovi scenari

La cancellazione del contratto da 100 milioni di dollari tra la provincia dell'Ontario e Starlink, la compagnia satellitare di Elon Musk, segna un'importante svolta per la fornitura di servizi internet nella regione. Il primo ministro dell'Ontario, Doug Ford, ha annunciato questa decisione durante una conferenza stampa, motivandola come risposta alle tariffe statunitensi imposte contro il Canada. Questo articolo approfondisce le conseguenze di questa cancellazione, le reazioni dalla casa madre e le prospettive future per i residenti ontariani.

Il contratto cancellato e le sue motivazioni

Il governo dell'Ontario ha ufficialmente rescisso l'accordo stipulato con Starlink nel novembre scorso. Doug Ford ha affermato con fermezza che la decisione è definitiva, sottolineando la necessità di proteggere l'economia della provincia. Durante la conferenza, ha dichiarato: "Non daremo contratti a chi facilita e incoraggia attacchi economici contro la nostra provincia e il nostro paese." Queste parole rendono chiaro l'intento del governo di non tollerare misure che possano danneggiare il Canada.

Questa non è la prima volta che il contratto con Starlink viene menzionato per la sua eventuale cancellazione. Già all'inizio di febbraio, quando si ventilava l'idea di nuovi dazi contro il Canada, Ford suggerì la possibilità di rescindere l'accordo. Tuttavia, tale azione fu sospesa quando la Trump Administration rinviò l'applicazione delle tariffe.

Risposte da Musk e Starlink

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha commentato la situazione con una semplice frase su X: "Oh well," che ha suscitato reazioni miste tra i suoi sostenitori e detrattori. La compagnia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la cancellazione del contratto, e non è stata data risposta immediata a un'email inviata a SpaceX per chiedere commenti. Questo silenzio potrebbe suggerire una ristrutturazione delle strategie di mercato della compagnia nei confronti delle normative canadesi.

Conseguenze per i residenti dell'Ontario

Il contratto con Starlink era destinato a portare servizi internet ad alta velocità ai residenti delle aree rurali e del nord dell'Ontario. Circa 533.000 clienti in Canada utilizzano già i servizi di Starlink e non è chiaro come questa cancellazione influenzerà le loro connessioni. Al momento, l'unica alternativa locale che si sta sviluppando è Lightspeed, offerta da Telestat, ma il lancio di questo servizio è previsto solo per i prossimi anni.

Le prospettive future per Internet in Ontario

Micah Walter-Range, presidente della società di consulenza spaziale Caelus Partners, ha indicato come l'annullamento del contratto rappresenti un'opportunità per altri fornitori di internet e compagnie satellitari, sia canadesi sia europee. Nonostante questo, l'esperto ritiene improbabile che la decisione possa compromettere in modo significativo il business globale di Starlink.

Walter-Range ha evidenziato che Starlink continua a rappresentare l'opzione migliore per molti utenti, anche in assenza di approvazione da parte delle autorità governative. Le alternative, come Telestat, al momento si appoggiano a satelliti in orbite elevate, che garantiscono servizi di qualità inferiore. Per Lightspeed, sarà necessario del tempo prima che un numero sufficiente di satelliti sia operativo per fornire un servizio adeguato.

Rimanere con Starlink: le possibilità per i clienti

Nonostante il divieto imposto dall'Ontario, esiste ancora la possibilità che alcuni clienti possano continuare a utilizzare Starlink. Walter-Range ha chiarito che fino a quando il governo canadese non deciderà di bandire Starlink a livello nazionale, i clienti che acquistano direttamente dal fornitore potrebbero non subire conseguenze. Tuttavia, coloro che accedono ai servizi tramite programmi governativi sussidiati potrebbero essere soggetti a cambiamenti, con il rischio di essere trasferiti ad altre opzioni o di rimanere senza servizio.

La situazione attuale pone interrogativi sulle future forniture di servizi internet nella provincia. Mentre Starlink resta una delle soluzioni più utilizzate, l'effetto domino di questa annullazione potrebbe spingere alla ricerca di soluzioni alternative nel lungo termine.