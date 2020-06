OnePlus Z, finalmente l’azienda conferma lo smartphone: lancio a luglio

Dopo mesi di indiscrezioni su specifiche tecniche, caratteristiche estetiche e (soprattutto) nome, OnePlus ha finalmente confermato l’arrivo del suo nuovo smartphone “low-cost”, mettendo a tacere anche tutti i dubbi sull’effettiva esistenza di questo prodotto.

La società con sede a Shenzhen ha infatti affermato di essere al lavoro su una “nuova linea di prodotti per smartphone più economica” che verrà lanciata prima in India e in Europa. Il co-fondatore e CEO di OnePlus, Pete Lau, ha svelato il prodotto tramite un post pubblicato sul forum sul sito della community dell’azienda.

La società ha anche creato un account Instagram con un nome utente “OnePlusLiteZThing” che conferma il lancio a luglio, come già trapelato nelle ultime settimane. Sono stati pubblicati in tutto quattro post, con l’ultimo che mostra il codice Morse che si traduce nel testo “Luglio”. Nessuna conferma sulla data del 10 luglio, che resta comunque altamente probabile.

Pete Lau non ha menzionato alcun dettaglio sul lancio del primo smartphone nella nuova gamma. Tuttavia, prendendo in considerazione l’account Instagram appena creato (e anche le tante voci), molto probabilmente il nome scelto dal marchio è OnePlus Z.

“Come abbiamo sempre fatto quando proviamo qualcosa di nuovo, inizieremo a piccoli passi con questa nuova linea di prodotti, introducendola prima in Europa e in India”, ha dichiarato Lau nel post del forum. “Ma non preoccupatevi, stiamo anche cercando di portare smartphone più convenienti in Nord America nel prossimo futuro.”

Non è la prima volta che OnePlus cerca di lanciare sul mercato un prodotto ad un costo accessibile. E’ stato fatto in passato un tentativo con OnePlus X, lanciato a novembre 2015 come modello economico dall’azienda, ma lo smartphone non riscosse un successo straordinario.

Tuttavia, la nuova mossa sarà probabilmente utile per attirare i clienti che recentemente hanno evitato i telefoni di OnePlus a causa dei prezzi troppo alti.

Fonte Gadgets360