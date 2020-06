OnePlus Z si chiamerà OnePlus Nord? L’ultima indiscrezione sul nuovo telefono

Negli ultimi tempi si è parlato spesso di OnePlus Z, il telefono di fascia media che l’azienda con sede a Shenzhen dovrebbe lanciare ufficialmente tra un mese.

Lo smartphone è spesso interessato da indiscrezioni e “leak” che riguardano non solo le specifiche tecniche e il design, ma anche il nome stesso del dispositivo, dato che la denominazione OnePlus Z non è stata mai confermata dalla società cinese.

Una recente voce suggerisce infatti che l’imminente “mid-range” di OnePlus potrebbe essere lanciato sul mercato come “OnePlus Nord” e non OnePlus Z. Questa denominazione era apparsa su Internet quando OnePlus ha depositato un marchio “Nord for OnePlus” all’inizio di quest’anno. Sebbene non venga chiarito se si tratti di uno smartphone o meno, l’impressione degli esperti del settore è che OnePlus Nord sia davvero un telefono e che sia proprio l’atteso OnePlus Z. Chiaramente si tratta solo di un’indiscrezione, da prendere con la giusta cautela.

Le specifiche e il prezzo di OnePlus Z / Nord sono recentemente trapelati attraverso un sondaggio online. Il telefono dovrebbe avere un display Full HD + AMOLED da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz e un “foro” dove trova posto la fotocamera frontale. Molto probabilmente lo smartphone sarà equipaggiato con un processore Snapdragon 765G 5G octa-core, abbinato ad una GPU Adreno 620, 6 GB e 128 GB di spazio di archiviazione. È probabile che il telefono funzioni con Android 10 come sistema operativo, con la skin personalizzata OxygenOS.

Per quanto riguarda il comparto foto, OnePlus Z avrà tre fotocamere posteriori con un sensore primario da 64 MP, una fotocamera secondaria da 16 MP e un terzo sensore da 2 MP. Sul davanti ci sarà una fotocamera da 16 MP. Il device sarà infine equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh con supporto di ricarica rapida da 30 W (senza ricarica wireless). Il portatile avrà anche un sensore di impronte digitali in-display ma non sarà provvisto della protezione IP per resistenza all’acqua e alla polvere.

